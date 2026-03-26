「樂童」妹妹李秀賢近況變瘦了！ 整個人size小一號　下巴線條分明

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣音樂組合AKMU（舊名為：樂童音樂家）由兄妹檔李燦赫、李秀賢組成，他們2025年離開合作了12年的經紀公司YG Entertainment，選擇獨立發展，震撼韓國歌壇。近期推出最新音樂作品，妹妹更展現毅力減肥，登上節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》整個人瘦了一圈，令歌迷驚呼「差點認不出來」。

▲AKMU即將出新專輯。（圖／翻攝自tvN YouTube）

李燦赫、李秀賢近日參演節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》，兄妹倆不只是工作夥伴，還一起生活，哥哥李燦赫為了鼓舞陷入低潮期的妹妹秀賢，兩人1月相約前往精神改造營，但爆笑的是，妹妹在節目上毒舌吐槽：「他是海軍陸戰隊出身，會讓人難以想像。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼AKMU妹妹李秀賢瘦身成功。（圖／翻攝自tvN YouTube）



李秀賢分享一日行程，「早上要很早起床，先去運動然後是自我開發時間，接下來是一對一健身訓練，到了10點就要睡了」。值得一提的是，李秀賢真的瘦了不少，現身節目時連下巴線條都變得更加明顯、輪廓分明，整體狀態清爽俐落，不僅氣色看起來更好，也讓粉絲直呼「變漂亮了」。

哥哥李燦赫也擬定了與妹妹相符合的企劃，難得感性致謝「秀賢，謝謝你相信我並跟隨我」，但爆笑的是，哥哥在感性告白之際，李秀賢全程把自己耳朵捂起來，現實兄妹檔逗笑所有人。