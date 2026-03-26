認證方志友夫妻「見過最幸福的一對」　Darren聞楊銘威婚變發聲了

記者黃庠棻／台北報導

新戲《都市開基祖》今（26）日舉行上檔記者會，鍾瑶在劇中飾演工地主任，身處工人與老闆之間的夾縫，跟老公Darren（邱凱偉）的婚姻瀕臨破裂，Darren表示台詞幾乎沒有什麼激烈話語，但是「冷暴力最傷人」，戲外楊銘威、方志友正傳婚變中，Darren聽到也是嚇一跳。

▲邱凱偉（左起）、張耀仁、鍾瑶、莊凱勛、林呈恩、陳竹昇、楊大正出席《都市開基祖》記者會。（圖／記者李毓康攝）



Darren從2019年跟楊銘威合作4部戲，剛好見證夫妻倆感情甜蜜的時候，「我見過最幸福的一對，沒想到……嚇一跳。」Darren也說「他們的事情應該自己消化解決，外人不能說什麼。」他上次見到楊銘威是在楊千霈的生日派對，不覺得有什麼異樣，被問到好友Jeremy有沒有跟楊千霈在一起，他裝傻「誰？陳傑憲？我不知道。」

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▲邱凱偉出席《都市開基祖》記者會。（圖／記者李毓康攝）

WBC預賽前陣子在東京巨蛋落幕，楊大正對5比4台韓大戰最有感，他的〈今天的我〉在東京巨蛋被播放，楊大正說「我很感動，不是因為我的歌被播，是因為比賽好好看，哭慘了，我看到傑憲上場代跑的時候，我就覺得這根本是漫畫情節，從十局上到十局下，那一刻真的眼淚停不住。」

▲楊大正出席《都市開基祖》記者會。（圖／記者李毓康攝）

《都市開基祖》以1996年台北捷運工人因潛水夫病等職災所面臨的困境為背景，不僅探討勞工權益，也呈現女性在工地職場的挑戰，以及工人之間的親情、友情與生命掙扎。

▲張耀仁（左起）、莊凱勛、陳竹昇、楊大正出席《都市開基祖》記者會。（圖／記者李毓康攝）



導演朱平表示，希望藉由戲劇真實描繪工人生活的辛酸與多面向處境，更特別融入奇幻元素，讓故事呈現耳目一新的氛圍。卡司集結莊凱勛、鍾瑤、陳竹昇、楊大正、張耀仁、吳奕蓉、高伊玲等。