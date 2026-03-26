雙女神演GL超害羞！韓寧拍親密戲認「像套招打戲」　張鈞甯愛徒變最強小三

記者蕭采薇／台北報導

GL電影《女孩不平凡》由台、港、澳三地聯手打造的電影，細膩刻畫了女性在17歲、22歲與30歲三個階段的成長軌跡與愛情百態。26日監製陳斯婷與澳門導演徐欣羨，率領主演群韓寧、陳孟琪及劉漪琳亮麗現身，韓寧與鄧濤有著大量讓人臉紅心跳的「親密動作戲」，都是I人的她們還得先破冰。

▲《女孩不平凡》（左起）韓寧、劉漪琳、陳孟琪，在片中探索成長與愛情。（圖／綺影提供）

兩大「I人」挑戰女女親密戲！韓寧笑認：像在拍動作戲

[廣告]請繼續往下閱讀...

兩人在現實生活中都是超級內向的「I人」，為了打破這層冰冷防線，劇組還特地安排小倆口去露營培養感情。不過韓寧坦言，真正讓兩人卸下心防的關鍵，其實是專業的親密指導介入。

她透露，所有大尺度的肢體接觸在開拍前都經過縝密的排練，現場不僅對環境與服裝做了滿滿的安全防護，就連每一個撫摸的細節都像是武打戲一樣經過「精密計算」，讓她們能毫無顧忌地將自己交給對方，完美用身體語言取代台詞來傳遞愛意。

▲《女孩不平凡》（左起）韓寧、劉漪琳、陳孟琪。（圖／綺影提供）

張鈞甯愛徒化身「最強小三」！私下約吃飯尬出新境界

而另一位備受矚目的台灣新秀陳孟琪，身為氣質女神張鈞甯旗下首位簽約藝人，這次在片中大膽挑戰介入韓寧感情的「敵對小三」。為了精準拿捏女同志間深沉又細膩的情感，她私下狂做功課，力求表現不落俗套。

回憶起拍攝趣事，陳孟琪笑說曾和韓寧、鄧濤私下約去吃蛋包飯，沒想到三人滿腦子都在聊表演，現場瀰漫著一股難以言喻的「尷尬感」。但也正是這份意外的疏離，反而完美催化了兩人在片中的敵對情緒，堪稱意外的驚喜！能憑藉首部大銀幕作品就踏上釜山影展紅毯，陳孟琪感性感嘆這絕對是最好的禮物，期許未來能挑戰更多層次的角色。

▲《女孩不平凡》（左起）韓寧、劉漪琳、陳孟琪。（圖／綺影提供）

「E人」狂放閃！劉漪琳加碼爆料：摸頭髮是出自私慾

相較於台灣組的內斂，負責詮釋20歲初戀時光的澳門組則顯得熱情如火！徐欣羨導演的老班底劉漪琳，這次對上年僅20歲的青春女星許恩怡，兩位超級「E人」在片場無時無刻都充滿活力，被導演笑虧是全劇組最有朝氣的一組。

劉漪琳更加碼爆料，片中一場極度曖昧的「摸頭髮」關鍵戲碼，其實完全是出自於她本人的「慾望」。因為覺得許恩怡實在太可愛了，她忍不住向導演提議加戲，沒想到導演一口答應，這才促成了這段甜度破表的經典互動。

▲《女孩不平凡》探討女女戀的酸甜苦辣。（圖／綺影提供）

身為導演的徐欣羨也感性分享，這次再度與《骨妹》班底廖子妤、余香凝及劉漪琳合作，大家因為私交甚篤，許多精采互動都是現場即興發揮，讓整部片充滿了真實的生活感。看到昔日夥伴如今都能獨當一面，甚至余香凝主演的《雙囍》在台灣上映時，她還偷偷跑去看板下合影，驕傲之情溢於言表。

《女孩不平凡》不僅探討了女女戀的酸甜苦辣，更是在輕鬆放鬆的觀影氛圍中，帶領觀眾重新找回成長與愛情的純粹模樣。電影將於3月27日全台浪漫獻映。