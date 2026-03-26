相差22歲父女戀！尹昭德拒絕「八點檔女星示愛」　背後藏暖心原因

記者黃庠棻／台北報導

民視八點檔《豆腐媽媽》劇情持續升溫，劇中由尹昭德飾演的理事長，與徐千京飾演的秘書之間曖昧又拉扯的關係，引發觀眾熱烈討論。兩人戲裡情感張力十足，戲外受訪時也分享角色背後更深層的動機與心境。

▲尹昭德、徐千京在《豆腐媽媽》有感情戲。（圖／民視提供）

尹昭德表示，劇中其實早已多次面對對方的情感表白，但他始終選擇一笑置之「一開始會覺得她只是小女生的仰慕與崇拜，甚至把過去被我救出的恩情，誤認為是愛情。」他也透露，角色設定中，理事長曾將徐千京飾演的角色從不好的環境中帶離，出於保護與不捨，才會伸出援手。

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▲尹昭德、徐千京在《豆腐媽媽》有感情戲。（圖／民視提供）

然而這次劇情中，尹昭德選擇嚴正拒絕，甚至要對方離開秘書職位，背後其實另有苦衷。不是無情，而是因為後面牽涉查案，擔心她會有生命危險，一句「狠心」的拒絕，其實藏著滿滿保護意味。

▲尹昭德、徐千京在《豆腐媽媽》有感情戲。（圖／民視提供）

談到感情觀，徐千京則坦言，自己在情感中最大的課題並不是被拒絕，而是「界線感」與「表達方式」。她分享，年輕時個性較為主動，就算被拒絕也能快速放下，但隨著成長，變得更在意他人眼光，反而不敢輕易表達情感。

▲尹昭德、徐千京在《豆腐媽媽》有感情戲。（圖／民視提供）

徐千京坦言有時候只是單純關心，卻容易被誤會成喜歡，當對方真的投入感情，反而會不知所措。因為顧慮對方感受，不擅長直接說清楚，結果讓關係變得尷尬，也成為自己在感情中反覆學習的課題。

▲尹昭德、徐千京在《豆腐媽媽》有感情戲。（圖／民視提供）

除了角色關係引人入勝，兩人戲外互動同樣溫馨。徐千京大讚尹昭德是非常照顧後輩的前輩，不僅陪她對詞，還會細心引導表演細節。不過拍攝過程也出現意外插曲。

▲尹昭德、徐千京在《豆腐媽媽》有感情戲。（圖／民視提供）

徐千京笑說，有場戲因為尹昭德堅持不在排練時預設情緒，到了正式拍攝時突然一聲怒吼，讓她當場嚇到跳起來，甚至直接落淚，她笑說自己本來就愛哭，當下情緒完全被帶出來。

但尹昭德用力過猛，反而讓自己聲音沙啞、甚至破音NG，現場氣氛瞬間從緊張轉為爆笑。徐千京也表示，有了第一次經驗後，後續拍攝就能更好掌握情緒。