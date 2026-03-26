客語圈殺出黑馬！陳以諾多語創作　自揭曾陷掙扎差點放棄音樂

記者蔡琛儀／台北報導

陳以諾以獨特氣質被封為「新靈魂女聲」，去年底推出首張母語創作專輯《慢花誌》，以音樂梳理成長與文化認同。她在多語環境中長大，作品融合R&B、Soul、Jazz等風格，並以客語為主體，交織粵語、華語與英語，展現多元聲音樣貌。

▲陳以諾Sarah推出首張母語唱作專輯《慢花誌》。（圖／環球提供）

專輯靈感來自成長背景，因母親是客家人，她自小在客家村耳濡目染，將語言轉化為創作養分。她笑說用客語寫歌讓家人又驚又喜，「媽媽聽完很proud」，也讓她更確信這條音樂之路的意義。

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在分享會上，她以現場演出呈現作品，〈後生人〉像與年幼自己對話，也回望4歲接觸鋼琴、一路走到Berklee College of Music的歷程，坦言曾在夢想與現實間掙扎，最終仍選擇相信音樂。

▲陳以諾是半個客家人。（圖／環球提供）

專輯歌曲從〈天公落水〉的童年記憶，到〈食等睡等〉的自我療癒，再到〈車站八點鐘〉描繪通勤人生，每首都來自真實體驗。她也透露未來希望推出實體專輯，讓這本屬於自己的音樂日誌，被更多人聽見。