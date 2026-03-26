BTS登《今夜秀》遭種族歧視？　男星問「有人來自北方嗎」掀眾怒

記者蔡宜芳／綜合報導

南韓天團防彈少年團（BTS）睽違四年攜正規十輯《Arirang》回歸，日前登上美國談話節目《今夜秀（The Tonight Show）》，卻爆出被暖場主持賽斯赫佐格（Seth Herzog）疑似種族歧視的爭議，引發粉絲強烈抨擊。

▲賽斯赫佐格在《今夜秀》上對防彈少年團的提問引發爭議。（圖／翻攝自《今夜秀》IG、網路）

防彈少年團日前登上由吉米法倫（Jimmy Fallon）主持的《今夜秀》，節目中，暖場主持人賽斯赫佐格對防彈少年團問道：「這裡有人來自北方嗎？沒有？一個都沒有？」疑似影射兩韓敏感話題，引發軒然大波，更有不少網友質疑他是種族歧視。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲防彈少年團日前為宣傳新專輯登上《今夜秀》。（圖／翻攝自Instagram／fallontonight）

爭議爆發後，根據外媒《TMZ》報導，赫佐格已就節目中的情況向防彈少年團致歉。然而，粉絲的怒火並未因此平息，許多網友指控工作人員還以「長相」來區分觀眾，對節目感到形象幻滅，紛紛表示「我希望他們永遠不要再參加這個不尊重的《今夜秀》，必須針對這種不當對待致以真誠的道歉，所有相關的工作人員都必須承擔責任」、「在2026年這個時代，許多人仍面臨種族歧視，而更令人難過的是，這竟然發生在吉米法倫的《今夜秀》上」。

▲▼防彈少年團曾多次參加《今夜秀》。（圖／翻攝自Instagram／fallontonight）