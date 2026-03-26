BTS穿水手裝自拍〈SWIM〉挑戰影片　演唱會橫掃77個國家收視冠軍

文／妞新聞

等了3年9個月，韓國天團「防彈少年團（BTS）」完整體終於回歸！3月20日發行正規五輯《ARIRANG》、21日於首爾光化門廣場舉辦《BTS THE COMEBACK 演唱會 | ARIRANG》免費演唱會，同時還推出紀錄片《BTS：天團回歸》，之後更計畫一連兩天登上美國知名脫口秀節目《吉米A咖秀》，全世界再度掀起BTS效應！

狂掃77個國家收視冠軍

防彈驚喜釋出「SWIM挑戰影片」

▲BTS回歸演唱會狂掃77個國家收視冠軍。（naver、Netflix）

Jin、SUGA、j-hope、RM、Jimin、V、柾國（Jung Kook）7成員合體回歸果然不同凡響，由Netflix直播的演唱會在電影類中排名全球第一、奪得77個國家TOP1寶座，《ARIRANG》發行首日銷售量突破398萬張、刷新自身紀錄，主打歌〈SWIM〉也橫掃更大音源榜單，稍早防彈少年團官方IG驚喜公開一則短影片，居然是成員們自己自拍「游泳挑戰」，邀約全世界的阿米（A.R.M.Y ）一起SWIM！

▲BTS釋出挑戰影片。（圖／IG@bts.bighitofficial）

可以看到官方帳號上傳一支文案為「just a normal day on board」的影片，成員們穿著MV中的水手制服現身，彷彿真的變身船員的日常，在船艙裡跳舞玩樂，鏡頭不停切換各成員一前、一後的視角，由成員親自掌鏡自拍，Jimin與RM不只賣力比出游泳姿勢，還超入戲「隨著船體搖擺、左右晃來晃去」。

幾乎沒有舞蹈動作的可愛「挑戰影片」，立刻被瘋傳，紛紛邀約粉絲們一起拍攝同款影片「〈SWIM〉一下」，讓許多看完演唱會的阿米大呼：「在我心中游泳」、「歌曲中毒要在坑底出不來了～」「治癒我週一的厭世心。」

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