朱軒洋辣扭水蛇腰！張孝全驚呼「看到小時候的我」　嚴藝文一聽丟本

記者黃庠棻／台北報導

身兼金鐘視后的金鐘導演、編劇嚴藝文，繼《俗女養成記》、《影后》後推出全新力作愛情輕喜劇《欠妳的那場婚禮》，首度以男性視角出發，集結張孝全、蘇慧倫、朱軒洋、謝盈萱、姚淳耀、黃迪揚、王渝萱、蒲禾菲、裴子齊演出，定檔2026年6月20日，將在公視首播及Netflix全亞洲獨家上線。

▲《欠妳的那場婚禮》定檔6月20日開播。（圖／公視提供）

今（26）日釋出幕後花絮〈周可傑篇〉，從「年輕版」到「中年版」周可傑的角色塑造切入，揭露角色前後期的強烈反差。故事圍繞曾經憑帥氣外型與音樂才華紅極一時的「馬子狗樂團」主唱周可傑（張孝全 飾），昔日25歲出道即巔峰的他（朱軒洋飾），如今卻成了寫不出歌、婚姻陷入僵局的中年男子，與妻子陳立璇（蘇慧倫 飾）關係降至冰點，在試圖挽回愛情之際，一場帶點奇幻色彩的契機，讓他回望過去、重新理解愛與選擇的意義。

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▲《欠妳的那場婚禮》定檔6月20日開播。（圖／公視提供）

朱軒洋形容25歲的周可傑是「情聖」，也是正處於人生與事業巔峰的歌手，舞台上意氣風發、魅力十足。導演嚴藝文則透露，這個角色對朱軒洋而言挑戰不小「他要唱歌、彈吉他、還要跳舞，等於一次學三樣東西。」

為了呈現樂團主唱的舞台魅力，朱軒洋不只被安排上聲樂課，第一堂課檢測後被老師稱「音痴」，更與人氣樂團「宇宙人」密集練團，主唱小玉也親自指導舞台表現，強調「這個舞台是完全被你掌控，你要有百分之百的信心。」

▲《欠妳的那場婚禮》定檔6月20日開播。（圖／公視提供）

張孝全則在一旁笑稱，看到朱軒洋練習舞步時相當驚艷「他跳了一個我覺得很難的，就是往後退的動作，哇他那個水蛇腰，欸！扭得勒！這麼短時間他就練成了，很厲害！」讓嚴藝文當場大笑直呼：「小朱，不簡單啦！」

朱軒洋也分享，年輕的周可傑其實被身邊的人照顧著，像是朋友或當時的陳立璇（蒲禾菲飾）「不管生活上還是表演時，大家都在cover他。」相較於年輕時被眾人呵護的天之驕子，張孝全詮釋的中年周可傑則多了一份失落與停滯。

▲《欠妳的那場婚禮》定檔6月20日開播。（圖／公視提供）

張孝全坦言「周可傑即便他到了中年，他心裡的狀態某部分還是停留在20幾歲的小男孩，他就是一個長不大的孩子。」更自嘲這個角色「可能有稍微社會化一點點，變油一點，講話跟身材都是。」張孝全也直言，周可傑的人生像是「把運氣都用在年輕時」當步入中年後，必須面對人生不再上升的事實，「你要學習怎麼慢慢離開舞台。」他也不禁笑說，在這個年紀遇到這樣的角色，「不知道是不是有一點真情流露。」

▲《欠妳的那場婚禮》定檔6月20日開播。（圖／公視提供）

花絮中也曝光多場夫妻衝突戲碼，從兒子天真提問「那現在是因為她變笨、變無聊，你才不喜歡她了嗎？」到周可傑與陳立璇的正面對峙，蘇慧倫一句「你不要把人生的不幸都推給我，那是你自己的選擇」，情感張力瞬間爆發，也讓這段婚姻的裂痕更加清晰。

對於「未來的自己」，朱軒洋也坦言每次看到張孝全的演出都會忍不住想「我未來是真的要變成這樣？好恐怖喔！」笑稱雖然角色後來有成長，「但太晚了！」逗得嚴藝文現場笑翻。

▲《欠妳的那場婚禮》定檔6月20日開播。（圖／公視提供）

劇中另一個關鍵細節，周可傑時常脫口而出的「Wow」也成為角色性格的縮影。張孝全表示「這個『Wow』可能是驚訝、開心，也可能是難過或無法接受。」嚴藝文則補充「它其實藏很多東西，而且它基本上代表了周可傑的某種性格特質，很多東西他沒有辦法直球對決，他沒有辦法把話講出來，所以他第一個反應就是『Wow』，那個東西我覺得很周可傑。」

▲《欠妳的那場婚禮》定檔6月20日開播。（圖／公視提供）

張孝全認為，《欠妳的那場婚禮》雖然有喜劇元素，但本質非常真實，更透露整個拍攝過程「沒有過場戲」，每一場都緊扣角色與情感。談到角色之間的連結，張孝全也在花絮中對「小可傑」和朱軒洋留下感性寄語「阻礙自己的永遠都是自己，會讓你成長的是你自己，會阻礙你自己成長的，也是你自己。」

對此，張孝全指出無論是中年周可傑、年輕周可傑或是朱軒洋都有一個共同點「我覺得你的周圍有一群很愛你的人。」一席話讓朱軒洋當場感動到往後倒，嚴藝文也忍不住直呼「我有點想哭。」

▲《欠妳的那場婚禮》定檔6月20日開播。（圖／公視提供）

朱軒洋則分享，得知由張孝全飾演「未來的自己」時非常感動「會一直聽身邊的朋友跟我說，張孝全以前跟你很像。」張孝全也回應「我看到他，我也看到自己小時候。」兩人最後在鏡頭前擊拳互道欣賞，朱軒洋向張孝全告白「我也很喜歡你。」讓一旁的嚴藝文樂開懷，搞笑丟下手上的紙離場大喊「OK好啦可以了！我錄完了！」朱軒洋也爆料「她現場真的就是這樣（丟劇本），直接說這個不用看。」

▲《欠妳的那場婚禮》定檔6月20日開播。（圖／公視提供）

影集《欠妳的那場婚禮》講述曾經憑一張帥臉與音樂才華風靡樂壇的「馬子狗樂團」主唱周可傑（張孝全飾），如今成了自我感覺良好、卻再也寫不出歌的落魄中年，更與妻子陳立璇（蘇慧倫飾）的關係降至冰點。他不明白，當年那個25歲出道即巔峰、意氣風發的自己（朱軒洋飾），為何會淪落至此？

就在他試圖挽救破碎的婚姻時，一場超現實的奇蹟悄然降臨，帶領他重新找回愛的初衷。影集《欠妳的那場婚禮》將於6月20日起，每週六晚間9點在公共電視及公視+上映，6月20日同步於Netflix全集上線。