創舉！五月天唱一半「場館冒出恐龍」　演唱會變侏羅紀世界超震撼

記者蔡琛儀／台北報導

五月天昨（25日）二度來到啟德主場館開唱，在春暖花開的生日週，帶著5525+1主題、獻上全新驚喜，不僅瑪莎與他的雙胞胎兒女為演唱會拍攝全新的串場影片，時光機還帶領歌迷親歷一場侏羅紀探險，腕龍、劍龍、三角龍、迅猛龍栩栩如生地跑出螢幕出現在觀眾面前，嗨爆合唱〈最好的一天〉、〈傷心的人別聽慢歌〉、〈第一天〉。

▲五月天以菠蘿包和周杰倫送的飲料與全場慶生。（圖／相信音樂提供）

在3月生日月來到香港開唱，團長怪獸代表五月天許下生日願望：「謝謝大家一路陪伴。有的人陪很久，有的人剛加人，我們真的很謝謝你，希望大家健康平安、幸福開心。」他們以道地的菠蘿包代替生日蛋糕，以及用好友周杰倫送來的飲料與全場乾杯，阿信說：「我喝出了太陽的味道。」怪獸說：「喝出了之子的味道。」感謝周杰倫特別快遞而來的飲料，也幫宣傳周董新專輯《太陽之子》。

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在上班上課日開唱，五月天感謝歌迷前來，石頭說早上看到很多歌迷已經在場館外排隊，心疼歌迷曬得辛苦，瑪莎和怪獸輪番以粵語和歌迷打招呼，怪獸說：「好久不見，這句話不只跟大家講也是跟團員講，過了一個過年才見面，希望大家今晚在五月天的音樂裡玩得開心。」冠佑一開場也透露瑪莎剛在後台預感自己會出包，要大家注意瑪莎。

▲五月天演唱會上出現恐龍。（圖／相信音樂提供）

演唱會上除了有天王周杰倫送上飲料，巨星成龍、譚詠麟，容祖兒、謝霆鋒、劉德華、Twins、周星馳，任賢齊、張學友、張智霖、袁詠儀、古巨基、草蜢，王俊凱也送花祝賀，盡顯五月天的人氣。