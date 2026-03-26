孫芸芸長女未婚產子「生父首發聲」！　他曬合照證明：全程陪產檢

記者蔡宜芳／綜合報導

台灣第一名媛孫芸芸的愛女廖思惟（Trinity），於日前被證實未婚生子，掀起一陣熱議。有傳廖思惟之所以獨自生下小孩，是因為富二代前男友不想負責，不過，有一名網友現身自稱是生父，除了揭露和廖思惟分開的原因，其身份也引發諸多討論。

▲廖思惟日前被爆料已經當媽，其母親孫芸芸隨後也證實消息。（圖／翻攝自Instagram／trinityliao）

男方在貼文開頭便直言「廖思惟孩子的爸是我」，證實兩人的女兒是在2024年1月出生，現在已經兩歲多了，他還附上與廖思惟抱著嬰兒的合照佐證。針對部分傳言指稱他在得知懷孕後就消失、不負責等說法，他嚴正駁斥，「Trinity懷孕期間的各項產檢，以及她生產當天（剖腹產），我都在她身邊陪伴。」強調當時感情穩定。

[廣告]請繼續往下閱讀...

男方坦承和廖思惟已在一年前分手，「分開的原因較為複雜，但這是雙方在當時情況下做出的理性決定，也是對彼此及相關家庭最合適的選擇。」由於相關細節屬於私事，他不打算對外展開說明，僅表示目前雙方都只希望好好過好各自的生活，不再被過多打擾或捲入不必要的討論。

▲自稱是廖思惟前男友的網友發聲。（圖／翻攝自微博）

【男方社群全文】

廖思惟孩子的爸是我

這兩天有不少知道我們情況的朋友來問我整件事情的來龍去脈，我也想在這裡統一做一個簡單的說明。

首先，我們的女兒是在2024年1月出生的，現在已經兩歲多了。

關於部分媒體及網路上流傳的說法，例如我在得知她懷孕後就消失、不負責任等內容，與事實嚴重不符。Trinity懷孕期間的各項產檢，以及她生產當天（剖腹產），我都在她身邊陪伴。那段時間我們的感情是穩定的，並不存在外界所描述的情況。

我與Trinity是在一年前分開的。分開的原因較為複雜，但這是雙方在當時情況下做出的理性決定，也是對彼此及相關家庭最合適的選擇。相關細節屬於我們之間的私事，我不打算對外展開說明。

Gold Coast地方不大，我們彼此都只希望好好過好各自的生活，不再被過多打擾或捲入不必要的討論。

也希望外界在瞭解情況時，能夠基於事實，而不是未經證實的傳言。

#廖思惟