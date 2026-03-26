孫鵬17歲就愛上狄鶯！甜喊「唯一志願」　她鬆口離婚內幕：都我的錯

記者孟育民／新北報導

資深男星孫鵬與女星狄鶯結婚多年，夫妻倆今（26日）睽違18年合體錄製民視《《超級冰冰Show》，互動恩愛如常。主持人白冰冰訪問時犀利提問婚姻內幕，更直言「狄鶯是圈子裡有名的恰查某」，狄鶯則連忙解釋：「我真的不是，冤望啊，我是講道理，我老公說我在家裡就是包青天。」孫鵬在旁接著補說：「老婆所言甚是，年紀越大要聽老婆的，不然睡不好也吃不飽，沒事還被趕出門。」

▲孫鵬、狄鶯合體錄製《超級冰冰Show》。（圖／記者孟育民攝）



孫鵬與狄鶯於1997年時因電視劇《我的阿爸我的子》相識、相戀，狄鶯自爆孫鵬17歲時就已經愛上她，笑說：「我大他三歲，他們那時候住在小旅舍，看到我的廣告就說『以後是我老婆』，我是生完小孩才知道這件事。」孫鵬則深情回應：「那是我一生唯一的志願。」不過，兩人曾在2000年離婚，時隔7年才復婚，白冰冰追問當年原因，狄鶯大方坦言：「都我的錯！」

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▲▼孫鵬、狄鶯互動逗趣。（圖／記者孟育民攝）

而白冰冰形容孫鵬過去有「情場浪子」形象，他則無奈笑回：「以前都被逼的，年輕就是能者多勞，我們圈子漂亮女生又多，只好靠我。」白冰冰順勢打趣「很多感情戲抽不出來」，孫鵬聽了立刻緊張回應：「一定要抽出來，不抽出來會出事，不然我怎麼會娶她！」一句話逗得全場笑聲不斷。