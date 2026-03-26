女兒突吼「我要漂亮媽媽」！謝和弦辣妻出門穿太邋遢…驚醒進廠維修

記者潘慧中／綜合報導

陳緗妮和歌手謝和弦2021年登記結婚，育有一對女兒。然而，她近日在社群網站坦言，某天準備出門前，寶寶突如其來脫口的一句話「驚醒」了她，讓她下定決心開始改造自己！

▲陳緗妮承認最近有進廠維修。（圖／翻攝自Instagram／liyameowcat）



陳緗妮坦言，自從成為雙寶媽後，每日都在與寶寶們「奮戰」和工作之間兩頭燒，每天都忙到焦頭爛額。在這種高壓狀態下，她徹底「放飛自我」，甚至覺得能洗個澡、洗個頭都是得來不易的奢侈享受。

[廣告]請繼續往下閱讀...

直到有次，陳緗妮正穿著運動服睡衣、戴著黑框眼鏡並隨手用鯊魚夾盤起頭髮準備帶寶寶出門，沒想到孩子竟然當場大吼：「我要漂亮媽媽！！！」這句話猶如當頭棒喝，頓時讓她大吃一驚。

▲陳緗妮因為女兒一句話驚醒。（圖／翻攝自Instagram／liyameowcat）



面對寶寶天真卻殘酷的真心話，陳緗妮自嘲表示：「一句驚醒陳緗妮！」她坦言過去本來很享受這種育兒後的狼狽感，「沒關係，難得能邋遢！」然而，這次面對連親生寶寶都開始提出要求，讓她深深感受到不能再這樣下去了，「好的！收到！媽媽該收心了！」

▲陳緗妮決定收心不再邋遢。（圖／翻攝自Instagram／liyameowcat、Facebook／陳緗妮）



於是，陳緗妮最近第一次體驗了音波拉提，想透過雷射治療懷孕時期越來越明顯的顴骨斑，並針對平日因為焦慮而一直愛皺眉頭所產生的動態紋進行修復，期待下次以更好的狀態再度出現在眾人面前。