破天荒！日本AV頒獎典禮「近40位女優」登台　引退傳奇也來了

記者吳睿慈／台北報導

日本成人娛樂與文化交流主題活動《ADULTOPIA 大人國》將於3月27日至3月29日於桃園會展中心舉辦。頒獎典禮首次登台，還結合2日《ADULTOPIA 大人國 EXPO》展會內容，現場將集結成人文化展覽、品牌展區、粉絲互動活動與多項沉浸式體驗企劃。活動更邀來多位話題女優、已引退女優，以及即將引退的女優名單，讓本次展會在開展前便已累積高度關注。

▼▲日本AV頒獎典禮登台，近40位女優來台參加活動。（圖／ADULTOPIA大人國提供）



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本次《ADULTOPIA 大人國》以成人娛樂產業為核心，延伸至藝術、設計與創作等面向，透過多元展演與現場互動形式，呈現成人產業不同的內容層次與跨域合作可能。除了活動本身的展覽規模外，最大焦點之一，便是近 40 位日本 AV 女優將於活動期間來台參與，包含多位話題女優、已引退女優，以及即將引退的女優名單，讓本次展會在開展前便已累積高度關注。

《ADULTOPIA 大人國》將有多達38位日本AV女優來台，包含戀渕桃奈、AIKA、五条戀、大槻響、吉根柚莉愛、辻井穗乃果、百永紗里奈、夏目響、有栖舞衣、乃木螢、稻森美優、沖宮那美、南條彩、由良加奈、柏木小夏、天宮花南、花狩舞、二葉惠麻、榮川乃亞、冬愛琴音、月島櫻、天使萌、未歩奈奈、安位薫、森彩美、夏目玲香、橘瑪麗、沙月惠奈、逢見梨花、美之嶋惠理、水川菫、高橋翔子、白峰美羽、紫堂留衣、栗山莉緒、唯井真尋、一宮瑠衣、鈴木真夕等人。

其中，最受矚目的包括最強黑肉女王AIKA、SOD國民偶像組合成員大槻響，以及已引退的高橋翔子、榮川乃亞、天使萌、未歩奈奈、水川菫等人。另一方面，即將引退的夏目響、南條彩、橘瑪麗也都將於活動現場登場，成為本次展會的重要話題之一。

▲加藤鷹擔任評審。（圖／ADULTOPIA大人國提供）



除了多位女優來台參與之外，《ADULTOPIA 大人國》的另一項核心內容，是活動首日將舉辦「日本成人頒獎典禮」，這也是日本成人頒獎典禮首度在台舉辦，典禮本身與紅毯環節屆時也將於浪LIVE平台全程直播。紅毯主持陣容為張立東、江江，典禮主持人則由張兆志與小百合擔任。評審名單方面，則邀請加藤鷹、田淵正浩、櫻樹露依、小林瞳與鈴木涼美參與。

ADULTOPIA 大人國 ADULT SECRETS

活動日期：03.27（五）

活動時間：10:00–18:00

活動地點：桃園會展中心

售票平台：ibon售票系統

ADULTOPIA 大人國 EXPO

活動日期：03.28（六）– 03.29（日）

活動時間：10:00–18:00

活動地點：桃園會展中心