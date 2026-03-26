遭誤傳猝死家中！《型男大主廚》名廚臉書湧關心留言　親曬照發聲

記者陳芊秀／綜合報導

台北市一名曾擔任電視台美食節目主持人的50歲邱姓男子，於本月14日被發現陳屍家中浴室身亡，且褲子穿一半，警方相驗確認死因為心因性休克，疑似如廁時用力過猛釀憾事。由於姓名相似，一部分網友誤以為是《型男大主廚》的名廚「寶寶師傅」邱寶郎，湧入臉書關心。他除了回應網友關心，26日曬照發文分享日常行程報平安。

▲台北市傳出美食節目主持人猝死家中！網誤以為是《型男大主廚》名廚邱寶郎湧入臉書留言關心。（圖／翻攝自臉書）

邱寶郎在貼文中寫下，「一如往常、昨天錄型男大主廚，歡樂的一整晚」，透露仍持續投入節目錄影工作，心情未受影響。隔天他則返回新竹探望母親，「今日依然回新竹與媽媽說話」，帶著媽媽前往峨眉與土地公、土地婆祈福。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲邱寶郎發文。（圖／翻攝自臉書）

而離世的主持人經證實曾主持《食在料理王》的「小虎」邱晉為。經法醫相驗，初步判定為急性心臟病引發休克猝死。家屬也證實，邱男生前有心臟病史，對相驗結果無異議，已將遺體領回。客家電視台26日發聲明回應：「驚聞過去的合作夥伴離世，客家電視台深感遺憾與不捨，對此致上最深切的哀悼。」