真的解禁了！TWICE轉發KKBOX發文　粉絲驚喜敲碗：會來小巨蛋嗎

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣女團TWICE出道迎來10週年，直到2025年，所屬公司JYP娛樂才願意讓團體解禁來台，由大姐娜璉打頭陣參加高雄啤酒節，然後團隊在2025年底來台舉辦演唱會。而她們日前剛唱完三場臺北大巨蛋，繼續忙著唱巡演《This is for》，週末即將在美國開唱，沒想到，官方26日突然轉發KKBOX官方發文，令大批台灣ONCE驚喜「真的全面解禁了」，也有人敲碗「請邀她們來」。

▲TWICE奪年度百大風雲歌手獎」。（圖／翻攝自KKBOX IG）



TWICE拿下KKBOX的「年度百大風雲歌手獎」，韓國官方26日驚喜轉發IG現實動態，歌迷則在PO文下方驚喜留言「官方都分享了，是不是有機會了」、「有的話我會到」、「小巨蛋會場控我們的手燈嗎」、「我等你請來」，敲碗TWICE本尊蒞臨頒獎典禮現場。

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▲TWICE轉發KKBOX發文。（圖／翻攝自TWICE IG）



第21屆風雲榜預計在6月13日台北小巨蛋舉辦，但詳細活動資訊、表演嘉賓、索票辦法等還未公布，詳情請鎖定KKBOX風雲榜官方網站了解最新資訊。

另外，本屆獲得「年度百大風雲歌手獎」的還有ALLDAY PROJECT、aespa、Ado、告五人、白安等，主持人確定是黃偉晉，以及目前確定的表演嘉賓有吳建豪。