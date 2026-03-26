夏和熙愛犬病危收醫生通知！「奇蹟康復」樂觀看待：多活一天都是賺到

記者孟育民／台北報導

夏和熙愛狗成痴，熱心公益的他推動毛孩活動多年，更大聲呼籲請大家以領養代替購買，而自己也是從收容中心領養了2隻狗狗作陪，其中一隻愛犬年前驚傳病危狀況，當時他正處在進組拍戲的時刻，得知院方通知毛孩差點瀕臨死亡告別之際，後來竟奇蹟似地恢復健康！面對生命無常，他顯得樂觀看待：「目前健康狀況一切正常，但狗狗生病變老真的就在一個瞬間，所以現在多活一天都是我賺到了。」

▲夏和熙愛狗成痴。（圖／三得利提供）

其中一隻狗狗過去關節開過刀，日常活動需要特別照護，他觀察著：「以前牠的活動會比較保守，也比較容易疲累。」但自從開始補充三得利毛孩固力伸後明顯改善，他開心說：「現在我出門運動幾乎都會帶著牠一起，牠的活動狀態明顯更穩定，也更願意跟著我一起日常運動，對我來說是很大的改變。」

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▲夏和熙樂觀面對每一天。（圖／三得利提供）

除了行動表現外，夏和熙也特別重視毛孩的整體狀態管理，把對自己保養的高要求，同樣對待在毛孩身上：「我自己很在意保養，抗氧化、維持身體狀態，其實毛孩也是一樣的概念。」若面對毛孩健康的危險狀況，是否做好告別的心理建設？他坦言：「做了很多心理建設，尤其最近工作忙碌，能陪伴的時間很少，所以還是希望能陪他到最後一刻。」



