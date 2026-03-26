訪問／AI戰勝韓星！　大咖美聲歌手爽快認：比唱歌實力，我會輸

記者吳睿慈／台北報導

南韓美聲團體2AM成員瑟雍多年來在歌壇努力耕耘，同時也以INIP創意長身份活躍在科技界，26日受邀來台參加AI盛會「AI EXPO Taiwan 2026」，他以自身經驗分享AI娛樂新趨勢，坦言KPOP界現在已經在活用AI技術，「像是提供分鏡畫面，AI可以生成很好的內容，我們像是solo單曲、MV等影像，希望去活用AI把成果做得更好」，不過，他也坦言「但如果要跟AI比較唱歌實力的話，我會輸！」

▲瑟雍26日出席AI盛會「AI EXPO Taiwan 2026」。（圖／記者吳睿慈攝）



瑟雍26日出席AI盛會「AI EXPO Taiwan 2026」，分享自身經驗現韓國已經透過AI技術提升娛樂產業的效率，即將推出的2AM專輯便結合AI技術，「在影像上我們希望活用AI，把成果做得更好，相關內容在準備中，預計上半年會推出，希望大家可以多多期待」。

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身為實力唱將，瑟雍被問到若與AI比賽唱歌，有信心會贏嗎？他正面分析：「這要分成兩個部份，第一個是實力技術層面，另一個是藝術感動層面，在實力上AI技術會比較好，只是AI可能非常會唱，但若要感動人心恐怕還需要一點時間，在感情上的呈現，我覺得我們的表現力給大眾文化可以有更大的影響力。」但他隨後笑著認輸「單指實力的話，我覺得我會輸」。

▲▼被問到如果跟AI比賽歌喉？瑟雍爽快認輸：「比實力的話，我會輸」。（圖／記者吳睿慈攝）



他也分享自己經常使用Chatgpt，「我也會透過AI問算命等相關的東西，某程度來說，那也是數據分析出來的結果，所以通常好像滿準的」，他還會輸入AI語氣，「我希望是以現實為基礎回答，雖然有些回答好像滿無情的，但對我來說是比較舒適的回答方式」，他也分享秘訣：「絕對不可以跟AI講半語（不禮貌語法），否則下場會很慘。」

回歸藝人身份，瑟雍為粉絲帶來好消息，「2AM即將展開亞洲巡迴演唱會，5月24日我們將到台灣演出，請大家多多期待」，並感謝台灣歌迷一直以來的支持，「去年來台留下許多難忘的回憶，那是一段很溫暖的時間」，而最近恩師朴軫永卸任管理層，他給予祝福：「我剛出道小時候就是父母的角色，非常照顧我，從他身上學習很多，我會繼續努力，在這個業界成為讓他很驕傲的弟子。」