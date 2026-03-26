堺雅人新劇開拍！突招募3000人當臨演　官方公告網嚇瘋

記者陳芊秀／綜合報導

高收視日劇《VIVANT》續集將於2026年回歸，近日更大動作公開招募臨時演員，瞬間在網路掀起熱議。消息來源是埼玉縣行田市的官方X帳號，昨日（25）公告將於5月1日進行拍攝，並一口氣招募3000名臨演，場面之大引發日網好奇。

▲堺雅人新劇《VIVANT》拍攝中。（圖／翻攝自X）

**本文涉及劇情雷請斟酌**

**本文涉及劇情雷請斟酌**

**本文涉及劇情雷請斟酌**



[廣告]請繼續往下閱讀...

一篇貼文竟超過550萬次觀看。根據行田市的公告，《VIVANT》要臨演扮演「弔唁賓客」，預計徵求1500名男性與1500名女性，年齡從5歲至70多歲皆可報名。且拍攝當天需穿著正式西裝或辦公室風服裝，雖然沒有提供薪資與交通費，但劇組會贈送紀念品。

▲行田市官方X帳號發出公告，招募3000人臨演。（圖／翻攝自X）

《VIVANT》由堺雅人主演，加上松坂桃李、阿部寬等實力派一線演員共同演出，在2023年播出時創下高收視，也成為TBS電視台招牌劇集。

而此次大規模「葬禮場面」的臨演招募，引發日網前來朝聖，眾人議論「3000人葬禮也太誇張」、「到底是誰要領便當」、「感覺會是超大事件」、「這規模太狂了」，甚至有人直呼「好想參加」。隨著拍攝消息曝光，劇情走向再添想像空間，也讓粉絲更加期待續篇內容。