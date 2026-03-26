賴薇如「深V洋裝改太小」包不住！罕帶長輩出門全被拍 陳喬恩：好兇

記者潘慧中／綜合報導

賴薇如儘管生活忙碌，仍不時會與粉絲分享工作點滴。她26日便在社群網站上傳錄影照，「難得這麼有禮貌帶長輩出門」，令人驚豔的好身材立刻吸引大批網友按讚！

▲賴薇如錄影穿超辣。（圖／翻攝自Instagram／imdoris_1230）



為了《11點熱吵店》的錄製主題，賴薇如盛裝亮相，一頭飄逸長髮搭配精緻的珍珠項鍊，腳踩透明高跟鞋，整個人顯得氣色紅潤。鏡頭一拉遠，她的纖細長腿完全一覽無遺。

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▲賴薇如笑說「難得這麼有禮貌帶長輩出門」。（圖／翻攝自Instagram／imdoris_1230）



近距離的自拍照更是掀起另一波討論！賴薇如的粉紅色洋裝採用深V的剪裁設計，完全包不住豐滿上圍，深邃事業線全露，連好友陳喬恩看完都直誇：「好兇（胸）！」

▲賴薇如秀白皙美腿。（圖／翻攝自Instagram／imdoris_1230）



而之所以穿這麼辣，賴薇如解釋是因為當天工作有特定的「任務」，才難得決定要「這麼有禮貌地帶長輩出門」。沒想到，這件精心準備的洋裝居然改得太小了，導致拉鍊無法完全拉起來，「有點喘不過氣 也不能深呼吸～還是我又長大了！？」

▲陳喬恩被賴薇如的辣照釣出來回應。（圖／翻攝自Instagram／imdoris_1230）



賴薇如也因此體會到何謂美麗的代價，「看來我是用生命孝順！！這波孝道真的很拼～誰懂？長輩們給幾分！？」