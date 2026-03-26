KKBOX風雲榜首波卡司公佈了！　大咖男神「睽違14年再登小巨蛋」

記者蔡琛儀／台北報導

第21屆KKBOX風雲榜將於6月13日登上台北小巨蛋，年度百大風雲歌手同步揭曉。吳建豪睽違14年再度攻蛋擔任風雲大使，黃偉晉則三度接下主持棒，雙帥領軍為盛會揭開序幕。

▲吳建豪睽違14年再度站上小巨蛋舞台。（圖／KKBOX提供）

吳建豪預告將帶來專屬舞台，有望重現「奪命三搖」，出道25年的他提及從實體唱片走進數位串流時代的心路歷程，特別感性表示：「出道至今最令自己感到驕傲的選擇就是『從未放棄音樂』，感謝大家給我這條路繼續努力，能與音樂一輩子為伍，是我最大的幸福！」並號召萬人一起嗨翻小巨蛋。

[廣告]請繼續往下閱讀...

黃偉晉則坦言首次登蛋簡直是出道14年來最大挑戰：「光想像以主持人身分站在小巨蛋舞台面對上萬名觀眾，就會緊張到手開始發麻、嘴巴肌肉僵硬了！」為此他把「克服緊張心魔」當成首要功課，並立下「幽默輕鬆訪問」的目標，「希望每段訪問都能發揮一些詼諧幽默，雖說這比較偏可遇不可求，但至少臨場反應要做好，讓現場氣氛輕鬆愉快，歌手們也能在跟我聊天的過程中感到放鬆，展現出更可愛圈粉的一面。」

▲黃偉晉三度接主持棒。（圖／KKBOX提供）

本屆以「此刻，未來」為主題，主視覺結合「音樂盲盒」概念，象徵每一次聆聽都充滿未知與驚喜。KKBOX也透過榜單盤點年度最具影響力聲音，展現串流時代音樂多元樣貌與流行趨勢。百大風雲歌手名單星光爆棚，BLACKPINK團體與成員全數入榜成焦點，還有蔡依林、林俊傑、鄧紫棋等天王天后，以及魏如萱、彭佳慧、蘇慧倫、李竺芯等33組音樂人首度入列。

演唱會索票活動將於4月15日、4月22日分兩階段開跑，限量「未來禮包」同步登場。更多資訊可關注KKBOX官方平台。