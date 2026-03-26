砸150億轉播WBC！Netflix創日本收視新高　大谷翔平家鄉最多人看

記者陳芊秀／綜合報導

國際串流平台Netflix於昨日（25）宣布，日本獨家轉播的世界棒球經典賽（WBC）中，於本月8日進行的日本對澳洲之戰的觀眾數達到1790萬人。平台表示，這個數字創下包含電影與動畫以及其它直播節目在內，該公司在日本的史上最高觀看紀錄。

▲大谷翔平領軍的日本隊出戰澳洲，創下Netflix在日本的最高收視。（圖／記者林敬旻攝）

Netflix的「觀眾數」，是指包含同一人使用多個裝置觀看在內的「累計接觸人數」。在日本隊的比賽中，對韓國之戰為1786萬人觀看，對委內瑞拉之戰則為1726萬人觀看。日本戰以外的賽事，最高觀看是美國對委內瑞拉，第二名是澳洲對韓國，第三名是美國對加拿大。

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▲Netflix公開WBC在日本播出的觀眾數。（圖／Netflix）

▲日本隊出戰收視前3強，以及其它賽事的前3強。（圖／Netflix）



在觀看裝置方面，約85%的觀眾透過電視收看，另有約38%使用手機或平板等行動裝置。從地區分布來看，大谷翔平的故鄉岩手縣，以及村上宗隆的家鄉熊本縣，觀看比例相對較高。

這次WBC由Netflix砸下150億日幣取得日本獨家轉播權，帶動大量觀眾變成訂閱戶，然而日本隊8強戰以5比8不敵委內瑞拉，國家隊史上第6次參賽卻首度無緣晉級4強。日本媒體分析，原本這波訂閱潮推測可以帶來約30億日圓的增收，但是賽事不如國民預期引發退訂潮，未來半年內能否回收150億日圓的轉播權費用，將是關鍵期。而日本Netflix罕見一個月內要上線兩部自製日劇，包括4月2日要上線《九條的大罪》、 4月27日上線《地獄占星師》，其播出成績也備受外界關注。