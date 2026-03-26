抽公幼「比中彩券機率還低」！美女主播焦慮為2歲兒卡位：不是少子化嗎

記者潘慧中／綜合報導

主播秦綾謙2022年和知名旅遊節目主持人廖科溢結婚，隔年11月順利生下兒子。不時分享育兒生活的她，26日在社群網站有感而發地說，「一般生要擠進去的中籤率根本比中彩券還要低啊！！」

▲秦綾謙吐露抽公立幼兒園的心聲。（圖／翻攝自Instagram／donutyumi）



秦綾謙在貼文開頭就直呼「不是少子化嗎」，但台北市的公立與非營利幼兒園依然擠破頭，「扣掉優先資格的順位，一般生要擠進去的中籤率根本比中彩券還要低啊！！兩歲專班尤其如此。」

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面對抽中公立學校名額的低機率，秦綾謙原本抱持著退而求其次的心態，打算若真的運氣不佳，大不了先找間私立幼兒園讓孩子撐過第一年。然而，當她開始認真尋覓私校時，才發現「也不一定有喜歡或適合的，就算有喜歡的=>貴+也是要抽籤」。

▲秦綾謙育有一個兩歲兒子。（圖／翻攝自Instagram／donutyumi）



這場幼兒園卡位戰讓秦綾謙坦承這陣子充滿了焦慮感與不確定感，更折磨人的是，所有為孩子操碎了心的家長都必須撐到5、6月各個學校的招生名單底定，心中的大石頭才有機會放下，貼文立刻引發無數爸媽的強烈共鳴。