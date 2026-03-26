周杰倫光速再上新MV！　超霸氣內幕曝光...一句話讓快樂夥伴全傻眼

記者蔡琛儀／台北報導

天王周杰倫推出睽違近4年的新專輯《太陽之子》，融合搖滾與古典的同名新歌之後，日前周董在記者會上提早讓媒體與歌迷搶先看的第二波主打〈淘金小鎮〉MV也終於在今天公佈，這首嘻哈融合鄉村曲風的「淘金小鎮」，以遙遠的口哨聲開場，讓大家瞬間穿梭到19世紀的澳洲墨爾本淘金小鎮「疏芬山」。

▲▼周杰倫〈淘金小鎮〉MV由他擔任導演，打造一部推理短片。（圖／杰威爾音樂提供）

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周董老搭檔方文山以宛如電影腳本的歌詞，搭配周杰倫的曲，運用文字的明暗對比強化了淘金者在絕望與希望之間掙扎的心境；MV則是周杰倫自己執導，飾演一名十九世紀在淘金小鎮的一名探長，追查一件金條失蹤案。

有趣的是，這首歌是先拍MV再寫歌的作品。2023年周杰倫拍攝外景節目《周遊記》時來到疏芬山，當時他覺得場地、畫面難得，直呼「只拍節目太浪費了！」於是要阿Ken、杜哥、Darren邱凱偉、柯有倫、陳冠霖、阿德穿上當地淘金時代的服裝準備拍MV，正當大家一頭霧水，問周杰倫：「請問現在是要拍哪一首歌的MV？」沒想到周董說：「沒有歌！先拍了再寫。」





▲周杰倫〈淘金小鎮〉是先拍MV再寫歌。（圖／杰威爾音樂提供）

他更趁著大家用餐休息的空檔，在腦海中構思出一個「密室偷黃金」的懸疑劇本，並在現場依照每個人的長相分配角色，要大家上演一齣互相猜忌、尋找嫌疑犯的戲碼，也在MV中加入不少線索，讓觀眾也能隨著周董一起解謎破案。