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許維恩罹乳癌…女兒乾爸發聲！是元介「上月才見面」曝王家梁現況

記者黃庠棻／台北報導

女星許維恩日前自揭罹患乳癌，並切除乳房進行重建，術後經常會在社群網站上分享心得，而老公王家梁則一路暖心陪伴，消息曝光後許多網友也湧入加油打氣。今（26）日夫妻倆的好友是元介出席公益活動，被問及此事也低調發聲。

▲許維恩王家梁。（圖／翻攝自許維恩IG）

▲許維恩、王家梁。（圖／翻攝自許維恩IG）

是元介今（26）日與高伊玲一同出席「普仁基金會2026公益大使記者會」，呼籲大眾一起關心孩童。新婚一年多的他跟太太對於生小孩一事都抱持隨緣態度，家人也沒有催生，都很尊重小倆口，他放閃「現在兩人很快樂過生活，無論再忙都要找自己沒想過的地方旅行，今年預計去冰島跟法國，要看極光。」

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▲▼許維恩出席「乳房感覺重建技術」記者會。（圖／攝影中心攝）

▲許維恩。（圖／攝影中心攝）

私底下，是元介與許維恩、王家梁夫妻感情很好，他更是小孩子的乾爸，坦言「維恩很堅強、樂觀地看待生病這件事，身為旁邊朋友就是不斷給加油打氣，她現在很健康，替她感到開心」，也透露王家梁壓力很大「他很心疼自己的老婆。」

▲▼許維恩、王家梁。（圖／攝影中心攝）

▲許維恩、王家梁。（圖／攝影中心攝）

至於王家梁目前的狀態，是元介坦言「感受得到他其實很心疼、無助，身為朋友就是給予力量，有跟家梁說『我可以幫忙就幫忙』，幸好現在維恩一切都健康」，他更透露與夫妻倆每個月都會聚餐，上個月碰面時「他們都很快樂」。

▲是元介、高伊玲出席普仁基金會2026公益大使記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲是元介、高伊玲出席普仁基金會2026公益大使記者會。（圖／記者林敬旻攝）

此外，是元介雖與老婆對於生子一事抱持隨緣態度，但夫妻倆有定期資助台灣的孤兒，目前共支持8、10、11歲的3個小孩，孩子們也會手寫卡片感謝兩人的善舉，讓他相當感動，而這個善舉他也持續了一年多。

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