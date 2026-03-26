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雪山狐狸也瘋推周杰倫！天王限動認證1首歌「滿多人喜歡」播放量飆

記者陳芊秀／綜合報導

音樂天王周杰倫睽違3年多推出全新專輯《太陽之子》，連日來歌迷迴響熱烈，連爆紅AI短片《雪山救狐狸》都跟上熱潮。而他的專輯收錄13首歌曲，也發現了粉絲最愛哪首歌。

▲▼雪山狐狸也瘋推周杰倫！天王限動認證1首歌「滿多人喜歡」。（圖／翻攝自IG）

▲阿信轉發AI熱門影片《雪山救狐狸》，最新版本推薦周杰倫新專輯。（圖／翻攝自微博）

雪山狐狸也搭上周杰倫熱潮

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近期爆紅的AI短片《雪山救狐狸》系列也搭上周董新專輯熱潮。新片劇情描述一名男子在雪地中救起一隻白狐狸，並遞給牠一張周杰倫的新專輯，叮嚀：「希望它可以陪你度過這個冬天」。畫面隨即轉向一名身穿白衣的古代女子走入屋內，開口便問：「你是否在雪山上救過一隻狐狸？」男子驚訝確認後，女子揭曉身分：「沒錯，我就是那隻狐狸，我是來告訴你，周杰倫出新專輯了！」男子還引用周杰倫電影《不能說的秘密》金句：「從我這邊到你那邊一共五步，一二三四五，杰倫出新專輯了。」五月天阿信透過限動用「雪山救狐梗」宣傳好友周杰倫的專輯，笑翻網友。

周杰倫限動致謝：歌迷最愛歌曲曝光

周杰倫相當關心新歌上線後的反應，除了深夜發文做民意調查，限動發文致謝：「開心大家對於歌曲的喜歡，感覺滿多人喜歡〈那天下雨了〉。」他透過YouTube發表《太陽之子》的13首歌曲音檔，其中〈那天下雨了〉的觀看數突破60萬，超越其他歌曲將近3倍，新歌歌詞疑似呼應他的另一首經典金曲〈晴天〉，網友大讚「這張專輯最好聽的一首，有以前周氏情歌的味道」，並表示「感覺回到以前的那種曲風了，像是《哎呦，不錯哦》時期」。有粉絲感性留言：「聽到最後晴天的歌詞，有種想哭的感覺，很感慨，時間雖然走了，但慶幸當初的那個周杰倫還在」。更有歌迷自爆：「前奏結束後，第一句歌詞一開始，我眼眶居然濕了。哈哈哈哈哈哈」。

▲▼雪山狐狸也瘋推周杰倫！天王限動認證1首歌「滿多人喜歡」。（圖／翻攝自IG）

▲周杰倫發現歌迷喜歡〈那天下雨了〉。（圖／翻攝自IG）

▲▼雪山狐狸也瘋推周杰倫！天王限動認證1首歌「滿多人喜歡」。（圖／翻攝自IG）

▲〈那天下雨了〉觀看次數突破60萬。（圖／翻攝自YouTube）

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周杰倫太陽之子雪山救狐狸AI短片五月天阿信

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