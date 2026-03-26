周杰倫太猛了！發片2天「數位銷量破218萬張」實體還沒出也賣破10萬

記者蔡琛儀／台北報導

天王周杰倫（周董）25日凌晨0點準時推出睽違近4年的最新專輯《太陽之子》，立刻在網路上掀起熱烈討論，專輯13首歌曲全部數位發行，更是立即制霸各大數位音樂平台新歌榜。

▲周杰倫新專輯創下好成績。（圖／杰威爾音樂提供）

此外，周董發片僅2天，數位專輯的銷量已突破218萬張，實體專輯將在4月10日上市，自3月19日開始預購以來，截至25日為止，短短6天預購量已突破10萬張，在實體專輯趨弱的年代堪稱是相當亮眼的成績。

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有趣的是，周董原本在〈太陽之子〉MV中，和梵谷在咖啡店對視，在專輯廣告中，變成兩人一起觀看周董的實體專輯開箱，實體專輯設計精緻，外盒是歐風古典雕花窗的包裝，專輯封面的標準字和外框燙金，營造出「太陽」的閃耀光芒。

▲周杰倫已近4年沒發片。（圖／杰威爾音樂提供）

打開雕花窗外盒後，裡面以信封形式的封套包覆了「無框畫」封面以及小畫板，呈現這次「名畫」與「裱褙創作」的專輯概念。裡面放置一本線圈裝訂的內頁歌詞本，以及周杰倫在MV中的精彩寫真，CD片還製作成迷你黑膠唱片的模樣，極具巧思。實體專輯將於4月10日上市，現正熱烈預購中，詳洽各大唱片行通路。