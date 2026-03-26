記者潘慧中／綜合報導

台俄混血女星若熙娘娘（DJ Rara）最近上節目坦言，與自稱投資菁英的男友交往半年，就被對方以勾勒「未來藍圖」為由，交出所有財產代為管理。為了共築愛巢，她忍受極端節儉生活，甚至吃份鹹酥雞都被痛罵敗家。然而，就在她無意間發現男友手機跳出的刷卡通知時，才驚覺這一切其實是場騙局。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲若熙娘娘因為點300元鹹酥雞被男友怒罵敗家。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）



回顧這段戀情，若熙娘娘坦言自己是戀愛腦，因此交往半年後，當男友提出有個不錯的投資項目、詢問是否有意願參與時，在未查證對方真實財務狀況、不知其是否有負債的情況下，她就將所有積蓄交給對方管理。

交出全數身家後，若熙娘娘完全沒過問資金具體流向與操作方式，只因男友平時表現得極度省吃儉用，讓她深信對方可靠。這種節儉甚至到了苛刻地步，她透露自己住在靠山腳下的地方，氣候變化大，但男友為省電費，嚴格規定她夏天再熱都不准開冷氣，冬天再冷也不准開暖氣。但她毫不反抗，反而認為這是對方認真為兩人未來精打細算的體貼表現。

▲▼男友還要求若熙娘娘夏天不能開冷氣，冬天不能開暖氣。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）



不只這樣，聽到男友有次報喜稱投資有賺錢，若熙娘娘開心到點一份三百多塊的鹹酥雞慶祝。沒想到，這個舉動讓男友生氣到大罵她太奢侈、敗家，但當時的她依然默默忍受下這頓責罵。

男友不斷洗腦若熙娘娘，並強調省下每一分錢及投資獲利，都是為構建美好的「未來藍圖」。他畫出大餅，聲稱這筆資金將成未來結婚的第一桶金，或用來購置兩人房產。

▲若熙娘娘男友聲稱一切都是為了要省錢。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）



然而紙終究包不住火，男友有次沒關手機的刷卡消費通知，螢幕突然跳出一筆又一筆驚人的紀錄，若熙娘娘一看，發現全是百貨公司的驚人消費。最讓她震驚的是，這些刷卡金額動輒兩萬元起跳，甚至高達十萬、二十萬的鉅款。這些龐大數字與平時連三百塊鹹酥雞都要斤斤計較的男友形象，形成極其荒謬的強烈對比。

▲若熙娘娘看到男友的刷卡金額心碎了。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）



看到巨額刷卡明細，若熙娘娘才如夢初醒。她回頭檢視，男友在百貨公司一擲千金買下的東西，她事後根本完全沒收到。這些花費顯然也不是所謂的投資，純粹是男方私人的揮霍。最後，她忍無可忍與男友當面對質爆發激烈爭吵，這段戀情也因此以分手收場。

▲若熙娘娘和男友吵到分手。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）



更令人氣憤的是，男方事後雖同意還錢，卻只願退還若熙娘娘最初投入的本金。當她質問那些省吃儉用存下的錢和投資獲利時，男方竟理直氣壯地說，「那是我們的未來藍圖的錢，那我們現在既然沒有未來了，那妳只需要拿回本金就好。」

▲若熙娘娘男友最後只退還本金。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）