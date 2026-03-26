前任李千娜失言被炎上　是元介「老婆在旁邊」一聽關鍵字尷尬搓手

記者黃庠棻／台北報導

女星李千娜因參演電影《世紀血案》，在殺青記者會上脫口「如果重啟可能會重新翻整這件事情好像可能不是那麼嚴重，或者沒那麼恐怖。」遭到網友的猛烈抨擊，她公開致歉並對劇組提告，要求刪除所有演出畫面。今（26）日她昔日的男友是元介被問到敏感話題，也低調回應了。

▲李千娜日前傳出失言風波。（圖／記者周宸亘攝）

是元介今（26）日與高伊玲一同出席「普仁基金會2026公益大使記者會」，呼籲大眾一起關心孩童。他也回憶自己求學時期曾迷過打撞球，時常打到半夜不回家，讓母親相當擔心，最後是因為「打撞球要花太多錢」才慢慢結束自己的「撞球國手夢」。

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▲是元介、高伊玲出席普仁基金會2026公益大使記者會。（圖／記者林敬旻攝）

被問到是否有關心前女友李千娜的失言風波，他先是愣了幾秒，尷尬說道「矮唷～」擔心擔任經紀人的太太有所顧忌，緊急表示「嗯太太在不要亂說話好了。」一旁的老婆聽到敏感關鍵字，則是馬上笑出來，默默地低頭偷笑。

▲是元介、高伊玲出席普仁基金會2026公益大使記者會。（圖／記者林敬旻攝）



至於「失言」一事，是元介則低調表示「作為公眾人物，在講話的時候還是要謹言慎行」，但對於關心前女友李千娜他則尷尬直言「不太方便」，而他在回應的時候不時露出尷尬笑容，放在桌子下的手則顯得相當不安，不同來回揉搓。