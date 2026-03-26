記者蕭采薇／台北報導

曾憑藉《美國女孩》橫掃海內外影壇、奪下金馬獎最佳新導演的阮鳳儀，在沉澱五年後終於帶來全新力作《幸福快樂的日子》。官方26日正式公開首波超強卡司，破天荒邀請到南韓大勢女團i-dle的台灣籍成員舒華加盟演出。阮鳳儀的《美國女孩》誕生了「怪物新人」方郁婷和「最年輕金馬影后」林品彤，這次的選角更引人關注。

▲舒華跨界主演《幸福快樂的日子》 攜手金馬導演阮鳳儀。（圖／水花電影提供）

這不僅是舒華演藝生涯的電影處女作，更將在大銀幕上展現與舞台截然不同的反轉魅力。對此，身為導演鐵粉的舒華激動坦言：「一直很欣賞導演的前作《美國女孩》，非常喜歡鳳儀導演拍出來的那種細膩感，所以這次能合作，我覺得自己很幸運，也很放心。期待這次能展現出作為演員不同以往的面貌，帶給粉絲驚喜。」

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阮鳳儀隔5年推新作！流浪貓意外掀起生活波瀾

《幸福快樂的日子》由水花電影製作，並找來金牌監製苗華川與張林翰攜手操刀。劇情圍繞著一對性格天差地遠的姊妹，因為一隻流浪貓的意外闖入，讓原本平靜的日子掀起波瀾，也迫使她們必須重新檢視愛情、職場與原生家庭的矛盾。

一向以細膩家庭刻畫見長的阮鳳儀，分享這次的創作靈感來源：「在完成上一部作品之後，自己與身邊許多朋友都經歷了人生不同階段的轉變。特別是在邁入三十歲之後，許多人開始重新思考什麼才是屬於自己的幸福。」

她認為人們總是在追尋理想中的模樣，卻時常伴隨著失落與挫折，對此她感性表示：「回過頭來看時，往往會發現，那些真正感到幸福的瞬間，其實並不一定是在我們原本以為『應該最幸福』的狀態裡。對我來說，幸福不只是沒有標準答案，有時候反而是在放下對『幸福應該是什麼樣子』的執念之後，才會發現它其實一直就在我們身邊。」

舒華化身迷惘親妹！喊話粉絲：不再是舞台上的我

首度挑戰大銀幕的舒華，這次將化身為劇中女主角之一的妹妹「林家琪」。這個角色有著活潑天真的性格，卻也同時被社會觀感與家庭重擔壓得喘不過氣，甚至在面臨愛情長跑的十字路口時感到迷惘。直到撿到那隻流浪小貓，才逐漸改變了她對生命的視角。

▲阮鳳儀的《美國女孩》誕生了「怪物新人」方郁婷和「最年輕金馬影后」林品彤，讓她被影迷笑稱是「最會選角的導演」。（圖／水花電影提供）



對於解鎖演員新身分，舒華開心向粉絲喊話：「大家是不是跟我一樣驚喜？一直以來，我都希望能讓大家看見更多不一樣的我。這次我不再是舞台上的舒華，而是變成了『林家琪』。家琪愛笑、感性的個性跟我有點像，但她內心對未來的掙扎與逃避，是我覺得最挑戰的地方。我會用自己的節奏，好好把家琪的故事說給大家聽，我們到時電影院見喔！」

導演大讚舒華真誠特質！看好為新片注入新可能

談到為何會選中舒華擔綱重任，阮鳳儀透露自己向來偏愛與影壇新鮮人合作，直言：「我認為這樣的演員往往能帶來更自然、真實的狀態」。

她進一步點出舒華身上具備了無法複製的獨特氣質：「林家琪這個角色其實需要一位具有魅力的演員來詮釋，才能讓觀眾願意跟隨她的視角進入劇情中。我有看到舒華身上有非常自然的個人魅力，許多表演上的選擇都十分獨特而真誠，也相信她的個人特質能為林家琪這個角色帶來許多加分與新的可能。」這部探討在他人眼光與自我掙扎間找尋救贖的動人之作，勢必將再度掀起影迷與粉絲的高度期待。