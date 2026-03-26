女偶像嫁球星住「月租200萬」豪宅！網：根本付不起…老公年薪曝

記者陳芊秀／綜合報導

日本女星板野友美曾是天團AKB48的人氣成員，在2021年嫁給日本職棒養樂多燕子隊投手高橋奎二，婚後育有一女。她近日上節目談及家庭生活，坦言與球星老公共同負擔月租約200萬日圓（約台幣40萬元）的豪宅，並直說「壓力很大」，相關發言引發網友熱議。

▲板野友美與職棒球星高橋奎二結婚。（圖／翻攝自IG）

板野友美除了成為育兒媽媽，也是經營自創品牌的企業家，並且開設YouTube頻道，分享與前AKB48成員前田敦子、峯岸南的交流，以及與丈夫與孩子的旅行日常。她去年（2025）9月公開新家，衣櫃擺滿名牌包包，過著「上流生活」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

然而娛樂記者透露，板野友美與球星老公住的豪宅月租200萬日圓，夫妻共同分擔房租。節目中，主持人峯岸南轉述前田敦子所說的話，提到「住進這個家後因壓力而變得有些憂鬱」。對此板野友美坦言「押金也很高，會把壓力轉化為動力」，並透露自己是會把自己逼到極限的類型。

▲板野友美曾拍片分享新家，名牌包放滿牆面。（圖／翻攝自YouTube）

節目播出後，日網對於板野友美的發言有不同意見。有人質疑「高橋奎二這樣真的幸福嗎？大概是吧，我也不知道。不過要一直滿足板野友美無止境的認同需求，感覺比打棒球還累」、「高橋奎二以今年的年薪應該付不起這個房租吧」。

▲板野友美（右）上節目談住豪宅「壓力很大，會轉換成動力」。（圖／翻攝自X）

據日媒報導，高橋奎二2026年的年薪約為4600萬日圓（約台幣920萬元），比起前一年減少了1200萬日圓（約台幣240萬元）。在成績與薪資下滑的情況下，豪宅支出也讓外界對夫妻財務狀況產生關注。