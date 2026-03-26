阿喜日本滑雪「脫到剩bra top」挨轟丟臉犯大忌！反擊346字：那只是身體

記者潘慧中／綜合報導

阿喜（林育品）近日在日本滑雪場拍攝了一組拉下吊帶褲、露出bra top的照片，不料意外點燃網友戰火，挨轟「不尊重日本文化」、「在小孩玩耍的地方裸露」，甚至有人叫她「滾回台灣」。面對排山倒海的負面評論，她不僅在留言區犀利回擊，26日還發長文正面回應了。

▲阿喜滑雪照意外掀起爭議。（圖／翻攝自Threads／joyshishi777）



照片中，只見阿喜拉下粉色吊帶後，大膽露出內搭的黑色bra top，豐滿上圍呼之欲出。未料這組照片迅速引來兩面評價，有網友指責：「台灣人在日本常不管別人眼光，這是大忌」，也有人語帶酸味地說日本人投訴外國人在滑雪場拍性感照，直言這裡是「有小孩玩的地方，不是夜店」，建議她「下次去歐美雪場」，更有人直接開罵：「丟臉！」

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▲阿喜在留言區被罵翻。（圖／翻攝自Threads／joyshishi777）



面對負面聲浪，阿喜並未選擇沉默。在留言區，她火力全開，對攻擊性評論一一反擊。有酸民語帶諷刺地說「反正都是脫，脫光更好吧」，她直接反擊：「反正都是酸，怎麼用無頭帳號？」當被指責不尊重日本文化、犯了大忌時，她冷淡回覆：「比較像是犯了你的大忌。」而對於謾罵「丟臉」的留言，她也回嗆：「創個帳號到處砲，臉我們看看？」

▲▼阿喜露出bra top。（圖／翻攝自Threads／joyshishi777）



隨後，阿喜發長文解釋照片背後的狀況。她強調這組照片只拍了不到 兩分鐘，而且許多人可能不知道，滑雪其實非常熱，一直激烈運動所以雪衣下是大流汗的狀態，才會脫掉雪衣拍幾張照。她指出，當天中午逼近14至15度，連雪具店老闆都提醒當天會很熱。此外，室內有暖氣，穿得很輕便或背心很常見，甚至有男子裸上身，「說真的這麼裸露嗎？」

阿喜感嘆留言中充斥著「教育大師」，不明白女性身體至今仍容易被放大檢視的原因，「好像只要露出一點線條，就要被貼上『丟臉』、『不應該』的標籤製造身體羞恥。其實，那只是身體而已。」

▲阿喜發長文回應。（圖／翻攝自Threads／joyshishi777）



阿喜強調，她從不覺得性感需要被遮掩，也不該成為遭受攻擊的理由，「因為身體從來沒有做錯什麼，希望有一天，我們看著自己，是自在的，而不是需要被批准的。當然，不喜歡，滑走即可。」