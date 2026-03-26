剛唱完大巨蛋！TWICE又有傷兵　彩瑛出國前出事⋯公司證實：送醫治療

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣女團TWICE進來忙著跑巡演，沒想到傷兵頻傳，先是彩瑛2025年無法來高雄，然後多賢腳踝骨折，沒想到，臺北大巨蛋3場演唱會剛唱完，26日又有傷兵，彩瑛才剛從台灣返韓，卻在整理形成的過程中，覺得腰部有異常，最終送往醫院診治，出國行程也因此延期，令粉絲擔心不已。

▲TWICE最近剛唱完大巨蛋，彩瑛26日出國前一刻突然發現腰部異常緊急送醫。（圖／翻攝自子瑜IG）



TWICE近來傷兵頻傳，JYP先是25日發出公告表示，多賢必須暫停行程，專心養病。怎料，彩瑛26日也出現健康異常，公司方面表示「彩瑛今天早上突然覺得腰部異常，因此緊急需要前往醫院治療，最終在不得已的情快下，出國行程最終延期」。

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▲彩瑛26日將不會和成員一起出國。（圖／翻攝自彩瑛IG）



由於團體還有海外行程，因此JYP於26日搶先通知「彩瑛將不會與成員一起出國，會先待在國內，並預計進行需要的醫療治療，仔細確認過檢查結果與恢復狀況後，才會再擬定出國計畫。」JYP也承諾如果未來行程有變動，會在第一時間向粉絲告知，盼望歌迷諒解。

TWICE的巡演《This is for》結束大巨蛋3場演出後，接下來是一連串的美國巡演，3月27日先在奧蘭多，一直待到4月18日的奧斯汀，緊接著她們還要去日本東京，再來還有西班牙、法國、義大利、德國、英國等場次，成員行程滿檔，也讓粉絲非常擔心藝人的身體狀況。