陸網爆「雙頂流隱婚生娃」！　網瘋猜金馬影后的她…男方微博淪陷

記者陳芊秀／綜合報導

陸網近日瘋傳一則爆料消息稱「雙頂流隱婚生女」，引發全網揣測。爆料指出，一對頂級藝人已秘密交往六年，並育有一個3歲女兒，目前孩子由男方父母在老家撫養。爆料瘋傳多日，網友紛紛猜測是指曾奪下金馬影后的周冬雨與劉昊然，兩人緋聞也謠傳多年。

▲陸網爆料雙頂流隱婚生女。（圖／翻攝自微博）

根據網傳爆料的時間線，這對頂流藝人於2020年相戀，2023年女方現身機場被發現有小肚子，當時粉絲解釋為「長胖」，如今卻被引發聯想。此外，男方近期在受訪中提到「想演爸爸角色」的言論，也被部分網友解讀為對現實身分的暗語暗示。網友則再度瘋傳周冬雨在機場為粉絲簽名的影片，當時被指有肚子胖了。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲周冬雨（右）與馬思純是53屆金馬影后。（圖／攝影中心攝）

▲劉昊然活躍電影圈，與周冬雨緋聞謠傳多年。（圖／翻攝自微博）



陸網3月中旬一度謠傳「90花和95生領證結婚」，引發網友猜測是劉昊然、周冬雨，對此劉昊然後援會官方微博發文稱「相關新聞為謠言，已反饋工作室，請大家關注作品，不信謠，不傳謠。兩人對於陸網傳聞並未公開發聲闢謠，成為熱搜討論焦點，劉昊然微博一度被洗版，網友催促回應「我服了你的工作室就不能處理一下嗎？這微博熱搜掛了多久了」、「「要結婚了是真是假出來回應。是真的粉絲能承受得住，是假的粉絲也不用低頭像往常一樣站在你身後相信你支持你」、「如果你把陪伴你十年的粉絲當回事，就請回應。無論真假是給粉絲的交代也是給觀眾的交代」、「告黑可以慢慢來，先回應好嗎」、「傳聞真的特別消耗，消耗他的形象，一旦提到劉昊然就會有相關聯的另一個人的名字/臉浮現，給粉絲一個準信吧」。

▲劉昊然後援會曾發文闢謠90花與95生領證與劉昊然有關。（圖／翻攝自微博）

▲劉昊然工作室微博湧入大量留言催促回應。（圖／翻攝自微博）



對此陸網於3月19日曾傳出一則截圖群組訊息，發文者是「劉昊然吧官博」，聲稱「關於近期的造謠，目前造謠內容工作室均已向平台發函處理，情節嚴重的也交由法務團隊評估了。大家在各平台刷到相關帶大名的造謠內容，不要參與評論，直接隨手舉報（檢舉）哦」。外界解讀工作室已經針對網路謠傳採取行動。

▲群組截圖稱劉昊然工作室已經發函請平台處理造謠內容。（圖／翻攝自微博）