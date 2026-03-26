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許維恩抗癌誤PO「露點照」！急刪笑喊：原來我這麼自在了

許維恩分享讀書心得，不小心PO出露點照。（翻攝sharon701111 IG）

▲許維恩分享讀書心得，卻不小心PO出露點照。（翻攝sharon701111 IG）

圖文／鏡週刊

44歲女星許維恩日前宣布罹患乳癌，確診後接受雙邊乳房切除及重建手術。昨（25）日她再度分享抗癌歷程，卻不慎PO出露點照，經好友提醒便趕緊刪除，讓她笑喊：「原來我已經這麼自在了。」

抗癌走一遭後？　看書看一半痛哭？

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許維恩昨在IG貼出幾張照片，可見她抱著一本朋友送給她的書籍《乳房龐克》。她表示，有些故事，當下走過的時候，只覺得「我一定要撐住」。她說：「直到靜下來翻開這本書，才發現原來那一路的自己，是用多大的勇氣在走。」

許維恩認為，這本書像是一面鏡子，讓她以第三人稱的角度，重新看見手術前、手術後的自己。「那些害怕、那些堅強、那些不敢說出口的脆弱，原來都真實存在過。」直言看到一半就哭到不行，「不是因為痛，而是因為終於懂了『原來我走了這麼遠』」。

許維恩喊話病友？　她為何能笑看「露點失誤」？

許維恩表示，人生的每一道傷痕都是努力活下來的證明，也是讓她變得更溫柔、更強大的痕跡。她說：「現在的我，依然在這條路上，依然選擇勇敢。」她也喊話病友：「還在治療中的你，請記得，你不孤單，我們一起走、一起撐、一起變得更堅強。」

許維恩最後笑說，剛剛PO文後，朋友告訴她：「有露點啦！快刪！」她把失誤的照片用貼圖遮起來再傳，笑說：「哈哈哈，原來我已經這麼自在了。」


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