八點檔惡女「崩潰自虐戲」嚇壞網！陳珮騏揭拍攝內幕：真實的痛苦

記者陳芊秀／綜合報導

八點檔女星陳珮騏在《百味人生》飾演反派蕭紅雪，近日劇情上演惡女報應，情緒失控的片段在網路瘋傳，引發討論。有人嘲笑八點檔誇張，但也有網友特地發文稱讚「演繹一點都不誇張」，對此她深夜發長文回應，再度提及自己面對身心症的病史，直言：「演繹這樣的角色，我確實有信心掌握，因為那是我真實的痛苦。」

▲《百味人生》陳珮騏崩潰抓頭髮的崩潰演技引發網友熱烈討論。（圖／翻攝自Threads）

網友給正評價 陳珮騏感動：努力沒有白費

[廣告]請繼續往下閱讀...

針對引發熱議的崩潰戲，有網友撰寫長文精準分析，認為陳珮騏的演繹一點都不誇張。該網友指出，角色「紅雪」因童年創傷導致對人性幻滅，其極端的反應源於內心深處的不安全感。該網友盛讚陳珮騏從「委屈嗚咽」到「突然大笑」再到「強裝鎮定」的轉折細節滿滿，是對角色有確切理解的表現。

陳珮騏對此以一個哭泣表情符號發文回應：「看見有觀眾真的真的真的懂得演員對角色複雜的理解和演飾，心裡真的很感動」。

▲陳珮騏戲裡崩潰到大笑，情緒驟變也令網友折服。（圖／翻攝自Threads）

20歲確診憂鬱症 崩潰戲源自發病真實體驗

對於有觀眾覺得戲中「抓自己、打自己、放聲大叫」的場面太嚇人，陳珮騏勇敢透露，這其實是躁鬱症、憂鬱症或恐慌症急性發作時的常見狀態，並寫道：「我自己本身就有多次發生這樣的情況。」

從20歲就被確診為憂鬱症患者，陳珮騏2023年更首度出現恐慌症，她表示發病時的痛苦難受到無法言喻，為了不傷害別人或摔東西，只能藉由身體上的痛（如抓、打自己）來試圖蓋過發病時的難受。現年48歲的她雖然將近30年不必服藥且能自我排解，但這份真實的經歷讓她能精準詮釋角色，「只是因為太真實而常讓大家不適了」。

腦袋感冒了，沒什麼好丟臉的

演員就是演出人生百態，陳珮騏表示不介意掏空自己去呈現角色。她強調身心疾病多半是因血清平衡不穩定所致，就像「腦袋感冒了」一樣。她感性表示，罹患身心症並不丟臉，許多病友都能在不傷人的情況下努力撐過去，並像正常人一樣工作與生活，希望大眾無需側目。