點外送「接連被誤放香菜」！視網膜祭絕招：不信還會有 超長明細曝

記者潘慧中／綜合報導

主持人視網膜（陳子見）儘管工作忙碌，仍不時會與粉絲分享生活點滴。近日格外掀起討論的是，他迷上一家大腸麵線，卻接連被誤放香菜，為了能安心享用這碗人間美味，他最後決定祭出終極絕招！

▲視網膜前陣子接連被誤放香菜。（圖／翻攝自Instagram／retina_anchorman）



視網膜25日在社群網站透露，上上週點餐時，明明已經在備註寫了一行「不要香菜」，結果餐點送來一打開，上面竟浮著一大坨香菜。這週他仍不死心，心想加碼寫到「三行」，沒想到麵線裡依舊出現了一小坨香菜。

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不過，因為這家的大腸麵線實在是太好吃了，讓視網膜捨不得放棄，決定在25日點餐時，直接在備註欄位寫到「35行」！照片中，只見他滿足地端著一碗乾淨的麵線，另一手則拿起一張長到幾乎要垂到桌面的超長明細，上半部都是「不要香菜」的字眼，讓他忍不住笑說，「有志者事竟成！」

▲▼視網膜最後直接在備註寫了35行「不要香菜」。（圖／翻攝自Instagram／retina_anchorman）



更有趣的是，看到網友好奇最終決定寫35行的原因時，視網膜坦言本來想寫50行，「但後來覺得好像太誇張了，所以改35行。」他還在留言區笑說，會將這張明細留存下來。