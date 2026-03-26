蕭淑慎力挺梁軒安！尪捲性侵首公開露面　「合體放閃」揭真實心聲　

記者黃庠棻／台北報導

女星蕭淑慎和小15歲老公梁軒安結婚8年，怎料男方捲入性侵案，遭士林地院判刑4年10月，他雖發出聲明強調自己會繼續上訴，但25日仍持續遭受害女性爆料聲稱他硬上一事「老婆蕭淑慎全知情」。對此，夫妻倆心情不受影響，照樣一同出席活動。

▲蕭淑慎、梁軒安。（圖／翻攝自Facebook／梁軒安 Eagle-軒爺）

梁軒安不斷遭到控訴性侵，甚至還被爆料老婆「蕭淑慎全知情」，更被傳出曾說「她身體快不行了」等，25日他隨即發聲明澄清「此事跟我太太沒有關聯，不要下標一直寫她。」當晚，兩人甚至一同出席「台北雄鷹扶輪社」自媒體經營分享會。

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▲蕭淑慎力挺老公梁軒安。（圖／翻攝自翻攝自Facebook／梁軒安 Eagle-軒爺）

昨（25）日梁軒安雖然遭到週刊爆料，但蕭淑慎仍力挺老公，因為丈夫就是「台北雄鷹扶輪社」的創辦人，這也是她在另一半捲入性侵風波後首度公開露面，夫妻倆感情看起來仍舊甜蜜，並肩而坐認真聽台上的好友分享。

▲蕭淑慎力挺老公梁軒安。（圖／翻攝自翻攝自Facebook／梁軒安 Eagle-軒爺）

對於法院判決，蕭淑慎老神在在，就算梁軒安的新聞鬧得沸沸揚揚她也仍舊保持自己的生活節奏；而她現身力挺老公事業，也不擔心被周遭親友關心，認為會到現場的人都是有一定交情，活動上的互動也很單純。

▲蕭淑慎力挺老公梁軒安。（圖／翻攝自翻攝自Facebook／梁軒安 Eagle-軒爺）

至於夫妻感情是否受到風波影響，梁軒安透露蕭淑慎想法「這段婚姻有很穩固的信任基礎，我們彼此的信任跟相處是穩定的。」對於爆料者的「蕭淑慎全知情」一說，她則低調避談，認為目前都已交由律師處理，自己不便再多發言。

▲蕭淑慎力挺老公梁軒安。（圖／翻攝自翻攝自Facebook／梁軒安 Eagle-軒爺）