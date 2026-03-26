ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

許維恩憶罹癌過程哭了！
勞退新制新規上路
春風獻出銀幕初吻
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

A-Lin 戴安娜 雨琦 吳鳳 葛昀萱 劉基鴻 麻衣 梁詠琪

《星光2》戴安娜「已切乳」半變性！消失2年改名現身：不能唱歌了

星談心／告別過去的「星光二班戴安娜」　TYLER跨性別只為求成「自己喜歡的樣子」

▲從《超級星光大道2》出道的戴安娜，近期以TYLER的新名字現身。（圖／TYLER提供／CTWANT提供，下同）

圖文／CTWANT

從《超級星光大道2》出道的歌手戴安娜，過去走中性打扮路線，2014年他勇敢公開自己性向，成為台灣第一位正式公開出櫃的歌手。後來淡出演藝圈轉戰商界，還在十年前做了「半變性」手術，將乳房切除；不過近期他以「TYLER泰勒」的新名字出現在媒體上，身形看來已完全變成「典型男性」的線條，聲音也較過去低沉許多，一直努力在「跨性別」的旅程中，他彷彿如小美人魚般，為了完成心願甚至不惜犧牲自己的歌聲，他苦笑說：「我現在的聲音處於變聲期，已經完全不能唱歌了！」但他仍認為一切都很值得！

星談心／告別過去的「星光二班戴安娜」　TYLER跨性別只為求成「自己喜歡的樣子」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲昔日的戴安娜歌藝與外型都十分有特色。（圖／翻攝自YT）

過去打扮中性的戴安娜（TYLER），2007年自加拿大返台參加《超級星光大道2》受到矚目，之後也組過中性團體「MISSTER」、發行過個人專輯《懺悔》。他曾唱過〈下輩子別再做女人〉這首歌，但他事實上這輩子就不想再做女人，不是當女生不好，而是他覺得自己原本就是男生，為什麼硬要被逼著綁公主頭、玩芭比娃娃？18歲成年之後，他就決定不要再當乖乖「女」。

星談心／告別過去的「星光二班戴安娜」　TYLER跨性別只為求成「自己喜歡的樣子」

▲過去TYLER（中）也曾過中性團體「MISSTER」。（圖／翻攝自臉書）

在一般人身上再輕鬆正常不過的性別問題，卻讓TYLER掙扎痛苦了四十年，「我從小就知道自己不應該是女生」，過去他的情緒化，是因為「靈魂裝錯了身體」，他不喜歡自己的樣子、否認自己的性別，也曾痛苦到想放棄生命，雖然他曾大方出櫃，但比起「女同志」的身分，「男性」才是他真正覺得自己該屬於的性別，過去大家說他打扮「中性」，但說穿了根本就已經是男性外型。這幾年他在經歷了親人的離世後，才真正下定決心要把握剩下的人生為自己活，但他也希望父母就算不能諒解，也期盼盡量能理解他的心情。

這兩年他幾乎完全消失在社群上，TYLER表情平靜說「我只是在準備自己，有些狀態要達到才能得到想要的平靜」，但私下他為了「跨性別」做著別人看不到的努力，在醫生的建議下，他增加運動強度，定期與心理醫生碰面，積極面對治療身體原本就有的疾病，因為此時對他來說，身心健康是唯一且最重要的事。當然他也很清楚，再怎麼變，還是無法成為百分之百的男性，他講了一句揪心的話：「我不是在跟其他男生比，我只希望死去時，是自己喜歡的樣子。」過去的他連「想要喜歡自己」，都是如此困難的事。

星談心／告別過去的「星光二班戴安娜」　TYLER跨性別只為求成「自己喜歡的樣子」

▲每天都努力在運動健身增肌的TYLER，體型與一般男性無異。（圖／翻攝自臉書）

自稱目前身體狀態像是「青春期的男孩」，TYLER面對未來伴侶這件事，坦言已有心理準備有可能會永遠單身，「畢竟對方到底該把我當T還是當男生？」對於喜歡女生的女同志來說，TYLER目前的狀態已經不是女生，但對於喜歡男生的異女來說，他又不能算是百分之百的男生，單身一年的他認為就把注意力放在自己身上，畢竟他都還在自我摸索的道路上，又怎麼能要求對方能多麼了解他，他也強調：「還好我現在沒有想要結婚，要回到自己的生活，想過得更好，所以要有另一半的門檻就變更高了。」

TYLER在本周六（28日）將出席【我一直都在—跨性別現身日：看見並款待真實的靈魂】深度訪談，他表示：「我參加這個座談是想跟大家分享我的故事，希望有同樣經歷或正在走這條路的朋友，都能健健康康好好地活著。」他也以「第二次呼吸」為節目名，分享自己一路以來的心路歷程，盼望能鼓勵與他一樣為了尋找自己而迷惘的朋友們。

※珍惜生命，生命一定可以找到出路。

延伸閱讀
蝕本斷源1／拆光士林官邸百坪營舍　蔣市府毀老蔣古蹟
26歲愛女未婚生子！孫芸芸二度發聲了　「32字心願」洩滿滿母愛
原始連結

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

周刊王

推薦閱讀

世紀同台！A-Lin一見他...激動飛奔緊抱　當場哭了：沒有他就沒有我

世紀同台！A-Lin一見他...激動飛奔緊抱　當場哭了：沒有他就沒有我

15小時前

《星光2》戴安娜「已切乳」半變性！消失2年改名現身：不能唱歌了

《星光2》戴安娜「已切乳」半變性！消失2年改名現身：不能唱歌了

1小時前

女藝人哭喊「不要」仍遭硬上得逞　梁軒安性侵稱妻蕭淑慎全知情

女藝人哭喊「不要」仍遭硬上得逞　梁軒安性侵稱妻蕭淑慎全知情

3/25 07:27

i-dle雨琦驚傳停工！　「演唱會撞頭」強撐出席活動數度暈眩

i-dle雨琦驚傳停工！　「演唱會撞頭」強撐出席活動數度暈眩

10小時前

吳鳳教英文遭酸「憑什麼」　他揭國際學校背景：被罵太不公平了

吳鳳教英文遭酸「憑什麼」　他揭國際學校背景：被罵太不公平了

9小時前

葛昀萱閃婚劉基鴻宣布懷孕！　「戳破氣球揭曉寶寶性別」被拍

葛昀萱閃婚劉基鴻宣布懷孕！　「戳破氣球揭曉寶寶性別」被拍

11小時前

凍齡女神梁詠琪50歲了！　大方曝光0遮掩素顏照...美成這樣太驚人

凍齡女神梁詠琪50歲了！　大方曝光0遮掩素顏照...美成這樣太驚人

9小時前

麻衣從台回東京中鏢B流！　嗅覺、味覺全消失：太愛追台灣流行

麻衣從台回東京中鏢B流！　嗅覺、味覺全消失：太愛追台灣流行

9小時前

不是老公！最美玉女歌手找「現任男友」救援　竟是《延禧攻略》男星！

不是老公！最美玉女歌手找「現任男友」救援　竟是《延禧攻略》男星！

9小時前

許維恩憶罹癌過程哭了！　切除乳房曝心聲：原來我走了這麼遠

許維恩憶罹癌過程哭了！　切除乳房曝心聲：原來我走了這麼遠

9小時前

15億神曲成絕響！愛爾蘭天團Kodaline無預警宣布解散　8月來台「最後一唱」

15億神曲成絕響！愛爾蘭天團Kodaline無預警宣布解散　8月來台「最後一唱」

9小時前

IG網美吸毒又爆當密醫！　遭控無照施打、配假藥…受害者變歪鼻

IG網美吸毒又爆當密醫！　遭控無照施打、配假藥…受害者變歪鼻

2小時前

熱門影音

龍千玉.蔡小虎緋聞傳30年　又牽又抱..澄清：沒睡過！

龍千玉.蔡小虎緋聞傳30年　又牽又抱..澄清：沒睡過！
楊銘威傳婚變方志友　楊一展吃驚：不可能啦

楊銘威傳婚變方志友　楊一展吃驚：不可能啦
孫芸芸26歲女兒未婚生子　小禎：很多結婚也是自己在帶

孫芸芸26歲女兒未婚生子　小禎：很多結婚也是自己在帶
周子瑜踩點大稻埕打卡點　「偶遇粉絲跳TT」超萌應援

周子瑜踩點大稻埕打卡點　「偶遇粉絲跳TT」超萌應援
周杰倫曝台灣演唱會時間點　至於簽唱會：辦在網球場好了XD

周杰倫曝台灣演唱會時間點　至於簽唱會：辦在網球場好了XD
47歲范逸臣被問：想當爸嗎？　參加王齊麟婚禮認「有感動」

47歲范逸臣被問：想當爸嗎？　參加王齊麟婚禮認「有感動」
圭賢獻唱〈看著我的眼睛說〉　中文發音超標準！！！

圭賢獻唱〈看著我的眼睛說〉　中文發音超標準！！！
周杰倫被女兒化妝扮公主　笑喊：已經精神錯亂

周杰倫被女兒化妝扮公主　笑喊：已經精神錯亂
57歲蕭薔傳參戰《浪姐7》　不Care天價酬勞「只看緣分」

57歲蕭薔傳參戰《浪姐7》　不Care天價酬勞「只看緣分」
周杰倫新歌〈那天下雨了〉　歌詞藏彩蛋..呼應23年前的〈晴天〉！

周杰倫新歌〈那天下雨了〉　歌詞藏彩蛋..呼應23年前的〈晴天〉！
楊銘威方志友爆婚變　張孝全驚：什麼事

楊銘威方志友爆婚變　張孝全驚：什麼事
張晨光娶媳婦　眾星雲集喝喜酒

張晨光娶媳婦　眾星雲集喝喜酒
周杰倫拍MV「只為在KTV有畫面？」　阿Ken當面「提S.H.E」兩人狂鬥嘴XD

周杰倫拍MV「只為在KTV有畫面？」　阿Ken當面「提S.H.E」兩人狂鬥嘴XD

青峰連兩天當李宇春演唱會嘉賓　求合體創作：別讓我等到50歲！#星光雲REELS

青峰連兩天當李宇春演唱會嘉賓　求合體創作：別讓我等到50歲！#星光雲REELS

五月天開放免費看彩排「又在開車」　阿信含糊發音：有點像周杰倫XD

五月天開放免費看彩排「又在開車」　阿信含糊發音：有點像周杰倫XD

A-Lin合體王心凌甜唱〈愛你〉 準備開心水…拱顏人中脫掉XD

A-Lin合體王心凌甜唱〈愛你〉 準備開心水…拱顏人中脫掉XD

許維恩晚追蹤3個月「腫瘤惡化」　王家梁見她切除左乳「心疼落淚」

許維恩晚追蹤3個月「腫瘤惡化」　王家梁見她切除左乳「心疼落淚」

子瑜痛哭「和TWICE來台北是夢想」　ONCE超心疼大巨蛋哭一片QQ

子瑜痛哭「和TWICE來台北是夢想」　ONCE超心疼大巨蛋哭一片QQ

方志友、楊銘威驚爆協議離婚！　奉子成婚苦撐11年…經紀人回應

方志友、楊銘威驚爆協議離婚！　奉子成婚苦撐11年…經紀人回應

曾愷玹維持漂亮祕訣「心情愉悅」　再提《不能說的秘密》笑：20年了

曾愷玹維持漂亮祕訣「心情愉悅」　再提《不能說的秘密》笑：20年了

看更多

【發言嘲諷】狠酸川普「自己跟自己談判」　伊朗放話：打到敵人後悔為止

即時新聞

剛剛
剛剛
55分鐘前0

3月26日星座運勢／牡羊座收割大批獲利　天秤中獎率高

1小時前76

《星光2》戴安娜「已切乳」半變性！消失2年改名現身：不能唱歌了

1小時前20

痛毆鄰居打倒在地！《忍者龜》男星街頭爆發衝突…警方調查大逆轉

1小時前20

周湯豪太狂了…香港合體大咖韓星朴宰範！　全場嗨翻

1小時前20

寇世勳主演失智照護台劇回歸！　「國民阿嬤」陳淑芳激動發聲

2小時前21

IG網美吸毒又爆當密醫！　遭控無照施打、配假藥…受害者變歪鼻

7小時前22

師上課播「張凌赫走秀片」防學生談戀愛　原因曝！家長揭驚人效果

9小時前0

15億神曲成絕響！愛爾蘭天團Kodaline無預警宣布解散　8月來台「最後一唱」

9小時前30

麻衣從台回東京中鏢B流！　嗅覺、味覺全消失：太愛追台灣流行

9小時前20

凍齡女神梁詠琪50歲了！　大方曝光0遮掩素顏照...美成這樣太驚人

讀者迴響

熱門新聞

  1. A-Lin一見他...激動飛奔緊抱　當場哭了
    15小時前16
  2. 《星光2》戴安娜「承認已切乳」半變性
    1小時前106
  3. 梁軒安性侵女藝人稱妻蕭淑慎全知情
    3/25 07:275034
  4. i-dle雨琦驚傳停工！撞頭強撐出席活動數度暈眩
    10小時前104
  5. 吳鳳教英文遭酸「憑什麼」他揭國際學校背景
    9小時前106
  6. 葛昀萱閃婚劉基鴻宣布懷孕！
    11小時前107
  7. 梁詠琪50歲了！　素顏美成這樣
    9小時前4
  8. 麻衣從台回東京中鏢B流！　「嗅覺、味覺全消失」
    9小時前6
  9. 最美玉女找「現任男友」救援　竟是《延禧攻略》男星
    9小時前61
  10. 許維恩憶罹癌過程哭了！　切除乳房曝心聲
    9小時前62
ETtoday星光雲

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

LOPIA超值五款熟食推薦

LOPIA超值五款熟食推薦

「文里補習班」開課啦！今天來開箱日式超市大份量又美味しい的熟食！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合