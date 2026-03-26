《星光2》戴安娜「已切乳」半變性！消失2年改名現身：不能唱歌了

▲從《超級星光大道2》出道的戴安娜，近期以TYLER的新名字現身。（圖／TYLER提供／CTWANT提供，下同）



圖文／CTWANT

從《超級星光大道2》出道的歌手戴安娜，過去走中性打扮路線，2014年他勇敢公開自己性向，成為台灣第一位正式公開出櫃的歌手。後來淡出演藝圈轉戰商界，還在十年前做了「半變性」手術，將乳房切除；不過近期他以「TYLER泰勒」的新名字出現在媒體上，身形看來已完全變成「典型男性」的線條，聲音也較過去低沉許多，一直努力在「跨性別」的旅程中，他彷彿如小美人魚般，為了完成心願甚至不惜犧牲自己的歌聲，他苦笑說：「我現在的聲音處於變聲期，已經完全不能唱歌了！」但他仍認為一切都很值得！

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▲昔日的戴安娜歌藝與外型都十分有特色。（圖／翻攝自YT）



過去打扮中性的戴安娜（TYLER），2007年自加拿大返台參加《超級星光大道2》受到矚目，之後也組過中性團體「MISSTER」、發行過個人專輯《懺悔》。他曾唱過〈下輩子別再做女人〉這首歌，但他事實上這輩子就不想再做女人，不是當女生不好，而是他覺得自己原本就是男生，為什麼硬要被逼著綁公主頭、玩芭比娃娃？18歲成年之後，他就決定不要再當乖乖「女」。

▲過去TYLER（中）也曾過中性團體「MISSTER」。（圖／翻攝自臉書）



在一般人身上再輕鬆正常不過的性別問題，卻讓TYLER掙扎痛苦了四十年，「我從小就知道自己不應該是女生」，過去他的情緒化，是因為「靈魂裝錯了身體」，他不喜歡自己的樣子、否認自己的性別，也曾痛苦到想放棄生命，雖然他曾大方出櫃，但比起「女同志」的身分，「男性」才是他真正覺得自己該屬於的性別，過去大家說他打扮「中性」，但說穿了根本就已經是男性外型。這幾年他在經歷了親人的離世後，才真正下定決心要把握剩下的人生為自己活，但他也希望父母就算不能諒解，也期盼盡量能理解他的心情。

這兩年他幾乎完全消失在社群上，TYLER表情平靜說「我只是在準備自己，有些狀態要達到才能得到想要的平靜」，但私下他為了「跨性別」做著別人看不到的努力，在醫生的建議下，他增加運動強度，定期與心理醫生碰面，積極面對治療身體原本就有的疾病，因為此時對他來說，身心健康是唯一且最重要的事。當然他也很清楚，再怎麼變，還是無法成為百分之百的男性，他講了一句揪心的話：「我不是在跟其他男生比，我只希望死去時，是自己喜歡的樣子。」過去的他連「想要喜歡自己」，都是如此困難的事。

▲每天都努力在運動健身增肌的TYLER，體型與一般男性無異。（圖／翻攝自臉書）



自稱目前身體狀態像是「青春期的男孩」，TYLER面對未來伴侶這件事，坦言已有心理準備有可能會永遠單身，「畢竟對方到底該把我當T還是當男生？」對於喜歡女生的女同志來說，TYLER目前的狀態已經不是女生，但對於喜歡男生的異女來說，他又不能算是百分之百的男生，單身一年的他認為就把注意力放在自己身上，畢竟他都還在自我摸索的道路上，又怎麼能要求對方能多麼了解他，他也強調：「還好我現在沒有想要結婚，要回到自己的生活，想過得更好，所以要有另一半的門檻就變更高了。」

TYLER在本周六（28日）將出席【我一直都在—跨性別現身日：看見並款待真實的靈魂】深度訪談，他表示：「我參加這個座談是想跟大家分享我的故事，希望有同樣經歷或正在走這條路的朋友，都能健健康康好好地活著。」他也以「第二次呼吸」為節目名，分享自己一路以來的心路歷程，盼望能鼓勵與他一樣為了尋找自己而迷惘的朋友們。

※珍惜生命，生命一定可以找到出路。

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