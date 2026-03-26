痛毆鄰居打倒在地！《忍者龜》男星街頭爆發衝突…警方調查大逆轉

記者陳芊秀／綜合報導



43歲美國好萊塢男星艾倫里奇森（Alan Ritchson）因演出影集《神隱任務》打開知名度，並且演出《飢餓遊戲：星火燎原》、《忍者龜》系列、《玩命關頭X》等多部電影走紅。然而他近日與鄰居在街頭爆發肢體衝突，且過程被攝影機拍下並上傳到TikTok，警方隨即介入調查。

▲艾倫里奇森曾演出《忍者龜》電影，街頭暴打鄰居影片遭上傳。（圖／翻攝自IG）

據《TMZ》報導，這起事件發生在3月21日，艾倫里奇森與孩子正在騎乘摩托車，鄰居羅尼泰勒（Ronnie Taylor）突然情緒激動衝出家門，在街中央攔車，而他被鄰居指責在住宅區裡「像瘋子一樣飆車」，雙方隨即爆發口角。艾倫將車放倒並推倒鄰居在地，爆粗口飆罵，之後重新騎上摩托車，但是兩度被鄰居推倒。他展開反擊，痛毆鄰居，並命令對方「待在地上別動」。影片拍到他壓制與揮拳畫面，鄰居指控遭揮拳、踢踹導致臉部瘀青腫脹，加上他當時車速接近40英里（約64公里），其中一名孩子甚至更快，也讓「是否危及公共安全」成為議論焦點。

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不過，隨後曝光的隨身攝影機畫面顯示，鄰居羅尼泰勒曾主動衝入道路攔車，並兩度將艾倫里奇森從摩托車上推倒，衝突因此升級。田納西州布倫特伍德警局與檢方完成調查後表示，經檢視影片與證詞後，認定艾倫的行為屬於正當防衛，因此不會提出任何刑事指控，警方也指出，雖一度考慮以「魯莽危害他人安全」罪名處理，但艾倫本人未提出告訴，在檢方同意下全案結案。

截至目前為止，艾倫里奇森尚未對事件發表正式回應。不過他事後曾在IG引用拿破崙名言「當你的敵人正在犯錯時，不要打斷他」，被解讀是在回應這次的衝突事件。