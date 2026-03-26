IG網美吸毒又爆當密醫！　遭控無照施打、配假藥…受害者變歪鼻

▲吳蕾在社群擁有上萬粉絲，是醫美網紅達人。（圖／翻攝自吳蕾IG）

圖文／鏡週刊

今年31歲、在IG擁有上萬粉絲的網美吳蕾，曾受訪自稱是年收破千萬元的醫美諮詢師，去年9月才因為吸毒遭警方查緝，最近又被前助理爆料無醫師執照卻幫客人施打醫美針劑，甚至用假貨去配藥，受害的客人不記其數。

吳蕾的前助理才網路上發文指出，吳蕾無醫師執照卻幫人施打針劑，表示當時是由自己所拍攝，「針頭都還在我這，證據確鑿」，並PO出吳蕾在髒亂的地下調配藥物跟散亂針筒的照片，「看桌上那些假貨藥劑，我根本不懂配藥，全部你親自做的」，「最好跟妳這些年來的所有客人下跪道歉」。

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▲前助理在網路上發出她幫人施打針劑照片。（圖／翻攝自網路）

此文也引起許多網友回應，甚至也友人曾經被她施作醫美療程，「之前我也有被她當白老鼠耶，鼻子歪掉山根起點比眉毛高，當面對質裝無辜不承認」、「密醫罪，向所在衛生局檢舉」，若吳蕾真的違法替顧客施打，即屬於「密醫行為」，依據《醫師法》，最重可處 6 個月以上、5 年以下有期徒刑，並得併科新台幣30萬元以上、150萬元以下罰金。

▲吳蕾在地下調配藥物，被爆參雜許多假貨。（圖／翻攝自網路）

擁有高䠷身材與完美臉蛋的蕾蕾，曾接受今週刊訪問，聲稱是醫美業界指名度與業績極高的王牌諮詢師，光是介紹客人至醫美診所的介紹費，年收入就高達千萬元。從18歲開始，她從頭到腳已動過13次以上的手術，割雙眼皮、隆鼻、隆乳，花費超過數百萬元。

▲無醫師執照的吳蕾，被爆替客人施打針劑。（圖／翻攝自網路）

吳蕾經常在社群發性感辣照、自封「醫美變臉魔術王」，還強調自己能替客人做「全臉客製化設計」，去年9月，新北市警方接獲線報，指吳蕾涉嫌吸毒，於是組成專案小組，持搜索票到她的新北住處進行緝毒。

警方到場後，在屋內查到 3 顆大麻煙彈、16 顆 MDMA 搖頭丸、一個大麻煙斗以及手機等證物。吳蕾則向警方表示，毒品是她自己吸食的，被依毒品危害防制條例帶回，雖然吳蕾在網路打造「醫美闆娘」形象，但警方調閱商業登記資料後發現，吳蕾實際登記的是「化妝品批發業」，並沒有任何醫療或醫美相關資格。

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