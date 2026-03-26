周湯豪太狂了…香港合體大咖韓星朴宰範！　全場嗨翻

記者蔡琛儀／台北報導

全球潮流盛事ComplexCon Hong Kong 2026日前落幕，周湯豪再度受邀登場，攜品牌「祝你好命Wish You Good Life」進駐展區，他不只展現DJ實力、解鎖Podcast主持身分，更推出訂製「好命專車」，成為全場最吸睛打卡焦點。

▲周湯豪再度受邀ComplexCon。（圖／環球音樂提供）

這輛結合工業設計與潮流美學的改裝車一亮相就掀起圍觀熱潮，展位人氣爆棚。周湯豪也化身Podcaster，在現場邀來Jay Park（朴宰範）與王以太對談交流，三人同框碰撞音樂火花，讓攤位瞬間變成派對現場。

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身為重量級嘉賓，他也參與多場活動，並觀摩Jennie演出，周湯豪感性表示：「非常榮幸與珍惜這次機會，能與Jay Park、王以太交流，也看到Jennie震撼的演出，這些都是我持續創作的養分。」

▲▼周湯豪合體Jay Park。（圖／環球音樂提供）

行程滿檔的周湯豪返台後立刻備戰成都「REALIVE - DELUXE」演唱會，結束香港行程就投入排練，他也預告將帶來升級版視覺與舞台內容，期待與歌迷見面，持續傳遞「祝你好命」的能量。