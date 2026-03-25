凍齡女神梁詠琪50歲了！　大方曝光0遮掩素顏照...美成這樣太驚人

記者蔡琛儀／台北報導

凍齡女神梁詠琪今（25日）喜迎50歲生日，她透露自己難得「睡到自然醒」，開心直喊「是最好的生日禮物！」喜收四顆蛋糕的她，特別以自己25年前的經典歌〈25〉歌詞，道出步入「知天命」之年的心情：「50那天，可以拍掌把過去欣賞」，更把祝福化為送給周遭的朋友。

▲梁詠琪喜迎50歲生日。（圖／翻攝梁詠琪臉書）

梁詠琪大方曬出自己素顏的照片，並許下生日願望：「多謝大家的祝福！我願把祝福都送給身在苦難中、疾病中、痛苦中的朋友，願你無痛苦無憂慮一切平安！」

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接連接下舞台劇、電影的她，近期憑《逆轉上半場》在芝加哥電影節第20屆亞洲躍動影展上獲頒「卓越演員大獎」，特別前往芝加哥領獎。梁詠琪開心表示：「非常感謝大會給我這個卓越演員大獎，很開心得到大家的肯定。《逆轉上半場》是一部很值得推廣的勵志電影，看到現時各個地方的電影業都不容易，我們才要更加倍的努力，好好拍電影，抱著電影中的金句『只要一日不認輸，就一日都未輸』的奮鬥精神，繼續為香港電影出一分力。」

▲梁詠琪日前到芝加哥領獎。（圖／翻攝梁詠琪臉書）

除了獲國際影展肯定榮耀，梁詠琪更獲上海話劇中心邀請主演改編自韓國小說《82年生的金智英》的舞台劇，出道30周年首次挑戰舞台劇的她書：「金智英的故事，是不少現代女性的縮影，她們正面對來自社會普世價值及於事業與家庭生活中爭扎的壓力。有些看似平常的生活日常，其實是一道無處不在的生活壓力。電影上映時，我也去看過，就覺得這個故事實在太真實、太揪心了，好榮幸有機會可以演出話劇版本。」