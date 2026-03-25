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麻衣從台回東京中鏢B流！　嗅覺、味覺全消失：太愛追台灣流行

記者王靖淳／綜合報導

日籍女星麻衣（佐藤麻衣）不時會透過社群平台與粉絲分享生活點滴，今（25）日她就在IG發文透露，自己得了B型流感，為此她也在文中幽默自嘲：「是我太愛台灣，太愛追台灣流行，追到最流行流感B型了。」

▲麻衣。（圖／翻攝自Instagram／mai_sato_1113）

▲麻衣。（圖／翻攝自Instagram／mai_sato_1113）

麻衣坦言，自己最近剛結束台灣行程回東京，沒想到隨即就傳出身體不適的消息。她幽默表示，可能是因為自己太愛追台灣的各種流行，結果不小心帶走了目前最流行的B型流感。麻衣回憶，她21日從台北準備飛回東京的早上，身體就已經感到忽熱忽冷、偶爾冒汗，但當時她認為，可能只是單純的天氣變化所引起的反應，並未放在心上。

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儘管身體微恙，麻衣透露當下還是很有食慾，甚至在搭機離開前，衝去品嚐心心念念的小籠包。不過，餐後前往機場的路上，疲累感卻突然襲來，讓她當時只能先到休息室喝熱茶稍微喘息，上機後雖然身體倦怠卻遲遲無法入眠，只能靠吃飯打發時間。回到東京的她，幾乎已經沒力氣，在與家人聊天、泡澡後便趕緊休息，希望透過睡眠找回體力。

然而，病毒的威力比想像中更猛烈。麻衣分享這幾天的變化，回國後她雖然疲憊，但還能勉強陪兒子去游泳，不料到了隔天，身體開始出現微燒，入夜後更伴隨背部及肚子的痠痛，甚至不斷起雞皮疙瘩，讓她直覺這就是要開始高燒的預感。直到週三去看醫生，才正式確診是B型流感。目前麻衣的身體狀況已稍微好轉，但她也透露，自己現在處於沒嗅覺，沒味覺的狀態。

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麻衣

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