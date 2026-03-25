吳鳳教英文遭酸「憑什麼」　他揭國際學校背景：被罵太不公平了

記者蔡宜芳／綜合報導

土耳其裔男星吳鳳2015年與台灣老婆Rynne結婚，2018年歸化台灣。他近來推出英文線上課程，卻遭酸民質疑「土耳其人憑什麼教英文」，讓他直呼「很難過」，也解釋自己為何選擇出來教英文的原因，引大票網友力挺。

▲吳鳳近日推出英文課程。（圖／翻攝自Facebook／吳鳳 Rifat﻿）

吳鳳透露，自己12歲時，父親就花大錢送他讀國際學校，這也開啟了他對語言的熱忱，隨後更認真投資自己，學會了德文與中文，「這些語言不僅幫我打開人生的路，也讓我獲得更好的工作機會。」

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▲吳鳳被質疑教英文的資格。（圖／翻攝自Facebook／吳鳳 Rifat﻿）

對於被質疑「憑什麼教英文」，吳鳳強硬回擊說：「正因為我不是天生就會說英文，我才深刻體會過學習的痛苦！」他表示，自己精通四國語言，不僅當過英文導遊、主持過英文節目，還採訪過好萊塢明星，「全世界講英文的人有 80% 都不是母語人士！當你在國外旅行、做生意，你遇到的人大多跟我一樣，是靠後天努力學會英文的。」

▲吳鳳接觸過不少與英文有關的工作。（圖／翻攝自Facebook／吳鳳 Rifat﻿）

吳鳳提到，他觀察到有許多台灣人學了多年英文，卻不敢開口，「為什麼很多歐洲人敢講英文？因為他們把英文當工具，而台灣人把英文當恐懼。」他希望能藉由自己的經驗，將克服心魔的方式教給其他想學英文的人，「你可以不認同我的教學，但請不要歧視我的努力！」