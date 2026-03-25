不是老公！最美玉女歌手找「現任男友」救援　竟是《延禧攻略》男星！

記者蔡琛儀／台北報導

蔡淳佳去年結束「淳粹·25週年世界巡迴演唱會」台北站，火速推出與林淇玉對唱的新歌〈兩個人間〉，MV則找來導演蔡於位打造宇宙級影像，直接把火星、月球搬進畫面，規格直衝電影等級。

▲▼蔡淳佳〈兩個人間〉扮成太空人。（圖／Joi Music、淳萃文化提供）

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有趣的是，整支MV竟源自蔡淳佳之前的一句玩笑話，先前蔡淳佳與林淇玉曾替導演蔡於位電影合作翻唱歌曲，互動愉快，她隨口一句「要不要拍MV」，沒想到導演當真，直接發展成「火星與月球戀人」設定，讓簡單邀約升級成宇宙級企劃。

劇情同樣走虐心路線，兩人各自執行任務後回到地球，卻在咖啡館重逢時早已各有歸屬，呼應歌曲「各自完整卻無法重疊」的情感核心，讓整支MV不只華麗，更有情緒重量。拍攝過程也不輕鬆，蔡淳佳穿上厚重太空裝悶到全身濕透，苦喊像「泡溫泉」。

▲蔡淳佳與王冠逸（左二起）、林淇玉、導演蔡於位。（圖／Joi Music、淳萃文化提供）

另外一大彩蛋，則是以《延禧攻略》海蘭察一角大放異彩的新加坡男星王冠逸驚喜現身，由他飾演蔡淳佳的「現任男友」，他為了這次演出，特地在工作空檔極限往返大陸與新加坡，只為義氣客串，誠意滿滿。