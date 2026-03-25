唱紅日版《惡作劇之吻》主題曲　SPEED的她來台開唱...41歲美成這樣

記者蔡琛儀／台北報導

曾以日版《惡作劇之吻》主題曲〈STEADY〉、〈White Love〉等曲紅遍亞洲的日本經典女團SPEED，其中的成員島袋寬子出道滿30年，宣布將於5月12日來台開唱，登上Billboard LIVE TAIPEI，以近距離舞台再度與台灣粉絲相見。

▲SPEED島袋寬子出道30週年登台。（圖／Billboard Live TAIPEI提供）

從SPEED時期到單飛以「hiro」之姿持續創作，島袋寬子累積深厚音樂實力。此次演出將透過經典曲目，帶領樂迷重返平成時代的青春記憶。

[廣告]請繼續往下閱讀...

同場卡司亦星光熠熠，3月29日由奇妙禮太郎登台，4月5日則迎來BLU-SWING。奇妙禮太郎橫跨多元曲風，曾與菅田將暉合作，歌聲感染力十足。

▲▼奇妙禮太郎、BLU-SWING。（圖／Billboard Live TAIPEI提供）

多次來台的BLU-SWING也分享對台北的喜愛，認為城市氛圍能激發創作靈感，更點名陳嫻靜等新生代合作。談到美食則大讚小籠包與蛋餅，並期待有機會造訪九份感受夜色魅力。