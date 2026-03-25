許維恩憶罹癌過程哭了！　切除乳房曝心聲：原來我走了這麼遠

記者王靖淳／綜合報導

女星許維恩日前自揭罹患乳癌，並切除乳房進行重建，平時會透過社群記錄生活的她，今（25）日她在IG發文談及此事，透露自己在看了一本好友給她的書之後忍不住哭了，同時也有感而發表示：「有些故事～當下走過的時候～只覺得『我一定要撐住』。」

▲許維恩。（圖／翻攝自Instagram／sharon701111）

許維恩分享，最近她收到好友送的書，原本只是隨手翻閱，沒想到卻像打開回憶的閘門。她感嘆，看了這本書，讓她用第三人稱的角度，重新審視那個手術前、手術後的自己。她才發現，原來當時的自己，是用多大的勇氣在走。為此，許維恩感性地寫下：「那些害怕、那些堅強、那些不敢說出口的脆弱，原來都真實存在過。」

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許維恩坦言，她看到一半就哭到不行，「不是因為痛，而是因為終於懂了⋯原來我走了這麼遠。」她認為，人生的每道傷痕，其實都是我們努力活下來的證明。最後，許維恩強調自己目前仍在這條康復的路上努力，且依然選擇勇敢，同時也在文末喊話：「還在治療中的你～請記得⋯你不孤單，我們一起走～一起撐～一起變得更堅強。」