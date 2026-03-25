i-dle雨琦驚傳停工！　「演唱會撞頭」強撐出席活動數度暈眩

記者蔡宜芳／綜合報導

南韓人氣女團i-dle中國成員雨琦24日出席品牌活動時，疑似身體不適，不時會揉太陽穴、靠在工作人員身上，而她25日也被證實因傷暫時無法參加綜藝節目的錄影，引發粉絲擔憂。對此，雨琦親自發文分享近況，也向粉絲致歉。

▲雨琦日前在演唱會上撞到頭部。（圖／翻攝自微博／宋雨琦_i-dle）

雨琦21日在曼谷演唱會演出時，因急著登上升降台，不慎撞到頭部。雨琦在貼文中表示，當下只是有些腫痛，但隔天起床後，便開始感到暈眩，「就吃了一些隨身帶的止痛藥。確實症狀也緩解了很多，但直到昨天活動工作結束之後，又出現了暈眩，頭也開始巨痛……」連帶偏頭痛也隨之發作，她才驚覺事態嚴重，趕緊前往醫院，被醫生建議要靜養觀察。

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▲雨琦在活動上被發現身體不適。（圖／翻攝自微博）

雨琦透露，目前爸爸、媽媽已在身邊陪伴，讓她能放下手邊工作，專心配合醫囑進行治療，「所以希望你們不要太擔心，我會好好聽醫生的，該吃藥吃藥、該檢查檢查，儘快調整好我的身體狀態。」面對廣大粉絲的關心，她也致歉說：「一直告訴你們要健健康康，這次我沒做到，很抱歉，所以更希望你們可以都平平安安、健健康康的，好嗎？」承諾會盡快回到粉絲身邊。

▲雨琦發文。（圖／翻攝自微博／宋雨琦_i-dle）

【雨琦微博全文】

這兩天其實也收到了很多來自大家的關心和問候，關於前兩天頭部受傷的事情，這幾天的狀況也想給大家一個交代

其實當天結束之後，只有一些腫痛，但從第二天早上起來以後，開始就有些暈眩和疼痛，就吃了一些隨身帶的止痛藥。確實症狀也緩解了很多，但直到昨天活動工作結束之後，又出現了暈眩，頭也開始巨痛…… 連帶著偏頭疼也隨之開始了，我才意識到了問題的嚴重性，可能是那天磕到了之後的後遺反應。所以今天就趕快去了醫院，目前得到的是醫生建議要繼續靜養觀察......現在爸爸媽媽也來到身邊陪伴我了，所以希望你們不要太擔心，我會好好聽醫生的，該吃藥吃藥、該檢查檢查，儘快調整好我的身體狀態

發這條消息就是想告訴大家不要太擔心，這也怪我自己沒有照顧好自己的身體，也希望你們一定要注意、不要受傷，一直告訴你們要健健康康，這次我沒做到，很抱歉，所以更希望你們可以都平平安安、健健康康的，好嗎？

很想你們，也很想快點和你們再見面，很愛很愛你們，讓你們擔心失望，對不起……