8座葛萊美！《靈魂急轉彎》配樂大師首來台　Jon Batiste嗆聲AI：無法成為我

記者蕭采薇／綜合報導

生涯狂掃8座葛萊美獎、更曾霸氣拿下奧斯卡與金球獎的神級音樂人喬恩巴蒂斯特（Jon Batiste），正式宣佈將於5月31日首度空降台灣！這場名為《JON BATISTE LIVE: A FANTASTICAL MUSICAL JOURNEY》的極致鋼琴獨奏會，破天荒選在高雄衛武營國家藝術文化中心震撼登場。

▲Jon Batiste將於五月來台。（圖／So Wonderful提供）

消息一出立刻在藝文圈與樂迷間掀起暴動，因為這可是他專為台灣粉絲量身打造的「獨家限定版」，準備帶領觀眾回到最純粹的黑白琴鍵世界，共度僅此一夜的奇幻音樂之旅。

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狂掃葛萊美奪年度專輯！操刀《靈魂急轉彎》鍍金

出身於美國紐奧良傳奇音樂家族的喬恩巴蒂斯特，音樂底蘊深厚到令人咋舌，完美駕馭爵士、藍調、靈魂樂甚至流行曲風。他不僅曾坐鎮知名美國脫口秀《斯蒂芬·科拜尔晚間秀》擔任音樂總監，為皮克斯神作《靈魂急轉彎》操刀的配樂，更是一舉將他推上奧斯卡與金球獎的神壇。

他的才華在葛萊美殿堂上更是無人能敵，不僅憑藉《We Are》風光抱回年度專輯大獎，2022年更創下單屆入圍11項、狂拿5獎的傲人神蹟；今年（2026年）又再度以《Big Money》勇奪最佳美國根源音樂專輯，展現出跨越多重領域的驚人宰制力。

霸氣開嗆「AI無法成為我」！南下衛武營獻超近距離互動

近期他推出了將古典巨作揉合當代語彙的《Beethoven Blues》鋼琴系列，並將這份源源不絕的創意延伸至現場表演中。面對當今科技狂潮，喬恩巴蒂斯特堅定地吐露心聲：「AI可以模擬我，但無法成為我。」

他深信音樂最珍貴的價值，在於表演當下與台下觀眾靈魂碰撞出的能量，那是任何人工智慧都無法複製的火花。因此，這次的台灣限定場他將回歸最原始的鋼琴獨奏形式，並加入即時的現場互動，保證讓每個音符都充滿獨一無二的生命力。

3月底手刀搶票！11種票價選擇全公開

為了完美呈現這場聽覺饗宴，演出地點特別挑選了擁有頂級聲學與細膩空間設計的高雄衛武營音樂廳，讓全場粉絲能零死角沉浸在充滿爆發力與溫度的琴聲中。這場備受矚目的《JON BATISTE LIVE: A FANTASTICAL MUSICAL JOURNEY》將於5月31日舉行，票價分為1080元至4380元不等、共計高達11種選擇。