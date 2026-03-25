15億神曲成絕響！愛爾蘭天團Kodaline無預警宣布解散　8月來台「最後一唱」

記者蕭采薇／綜合報導

曾以一首《All I Want》逼哭全球無數歌迷、累積超過15億次驚人收聽次數的愛爾蘭療癒系天團Kodaline（柯達線樂團），近日正式宣告即將結束多年的樂團生涯，同時宣佈展開名為《Kodaline - Farewell Tour》的終極告別世界巡迴演唱會。

▲愛爾蘭療癒團「Kodaline」最終告別，8月最後一次在台北開唱。（圖／Live Nation Taiwan提供）

令台灣樂迷揪心又期待的是，這趟充滿洋蔥的畢業旅行確定將於8月24日重磅登陸台北TICC。解散消息一出，立刻讓大批死忠粉絲崩潰淚崩，紛紛在社群上哀嚎「我真的會哭死」、「絕對要到場送別」，準備與這段美好的青春回憶好好說再見。

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從街頭唱到世界舞台！15億催淚神曲成絕響

頂著「BBC Sound Of」提名光環出道的Kodaline，一直以來都以極具穿透力的溫暖嗓音與細膩編曲，成為無數人在人生低谷時的避風港。從最初在都柏林街頭拿著吉他彈唱的青澀男孩，一路蛻變成締造無數場秒殺紀錄的國際級天團，他們留下了太多膾炙人口的經典。

包含《High Hopes》、《Brother》、《Love Like This》等破億金曲，其中最為人熟知的，莫過於被好萊塢催淚電影《生命中的美好缺憾》選為插曲的《All I Want》，那份超凡脫俗的深刻情感，早已是樂迷心中無法抹滅的神聖旋律。

含淚拋解散震撼彈！感性宣告「最後一次進錄音室」

面對突如其來的道別，團員們透過官方聲明吐露了滿滿的不捨與感激：「在一起超過十年後，我們做出了一個艱難的決定，向 Kodaline 道別。我們與你們共同經歷的一切，已經永遠改變了我們的人生。

從都柏林街頭到世界各地的舞台，這一切真的像夢一樣。我們希望以最好的方式畫下句點，因此將最後一次走進錄音室，完成最終專輯。我們由衷感謝你們的愛與支持，這段旅程我們永遠不會忘記。」一字一句都流露出對舞台與歌迷的深深眷戀。

告別巡演8月登台！超激戰搶票時程全公開

這次的《Kodaline - Farewell Tour》意義非凡，版圖將橫跨歐洲、澳洲與亞洲等地，而8月24日的台北TICC站，將是台灣樂迷親耳聆聽他們現場演唱的最後機會。主辦單位也正式公開了搶票時程，只要免費註冊成為Live Nation Taiwan會員，就能在4月1日上午11點享有搶先購票的資格，緊接著在4月2日上午11點，拓元售票系統將全面開放熱烈搶購，更多訊息請洽主辦單位。